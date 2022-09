Trekken we deze winter (noodgedwongen) massaal weer naar kantoor?

De gezondheidscrisis heeft haar sporen nagelaten op de vastgoedmarkt. Viergevelwoningen met tuinen - en zelfs zwembaden - waren twee jaar geleden plots erg in trek. Nu zien we een omgekeerde trend. Aangezien de energiekosten van grote woningen vaak hoog zijn, zijn appartementen en kleine, goed geïsoleerde huizen ineens grof wild. Is deze plotse ommekeer een voorbode voor wat het bedrijfsleven deze winter te wachten staat?

Tot voor kort ging iedereen er van uit dat thuiswerken een blijver was. Bedrijven gaven hun medewerkers gretig de optie om twee tot drie dagen vanuit hun knusse woning te werken. Toch is een massale terugkeer naar kantoor deze winter niet uitgesloten. Volgens recente berekeningen van De Tijd zou een dagje thuiswerken vandaag 18,4 euro kosten. Zullen de werknemers weer richting kantoor trekken om de energiekosten te drukken wanneer koning winter weer in het land is?

Vergoeding voor thuiswerk

Dat de werknemer noodgedwongen weer naar kantoor moet, zou een spijtige zaak zijn. Hybride werken brengt namelijk veel voordelen met zich mee: groter welzijn, betere balans tussen werk en privéleven, verhoogde concentratie en productiviteit, geen files, minder CO2 en verplaatsingskosten enz. Bedrijven zoeken nu in alle haast oplossingen voor deze sociale achteruitgang. Eén van die oplossingen is de thuiswerkvergoeding. Die staat vandaag op 142,95 euro. De vergoeding is echter berekend tijdens de gezondheidscrisis en geplafonneerd. Met de huidige gas- en elektriciteitsprijzen is ze al lang achterhaald.

Stel dat we de vergoeding zouden optrekken met 100 euro. Dan zou de werkende mens 100 euro netto meer verdienen per maand. Het bedrijf zou dan 1.200 euro per jaar moeten neerleggen. De thuiswerkkosten doorrekenen in het brutoloon is dan weer een onbegonnen zaak. Om hetzelfde bedrag uit te betalen aan hun medewerkers, moeten bedrijfsleiders twee tot drie keer meer betalen. Voor sommige ondernemingen is dat heel moeilijk te bewerkstelligen. De indexering van de lonen zou een oplossing moeten bieden in deze tijden. Alleen is die indexering traag en reactief. De energiemarkt is op dit moment gewoonweg te volatiel. In januari ondersteunt het een koopkracht die al maanden aan het lijden is.

Trekken we deze winter (noodgedwongen) massaal weer naar kantoor?

De werknemer ontlasten

Bedrijven die telewerk aanmoedigen, hebben vaak minder kosten. Ze kunnen bijvoorbeeld kleinere kantoren huren en moeten dus ook minder verwarmen. Ondernemingen met bedrijfswagens hebben dan weer minder brandstofkosten enz. Een deel van die gewonnen winsten moet weer doorgesluisd worden naar de werknemers. Door de thuiswerkvergoeding op te trekken en de koopkracht te stimuleren, wordt de last niet meer op de schouders van de werknemers gelegd. Als we zo blijven doorgaan, zullen sommigen moeten kiezen tussen thuiswerken en op vakantie gaan. Het is hoog tijd dat de overheid iets doet.

Elektrisch rijden, niet zo simpel

Zonder in het debat te treden tussen elektrische en traditionele wagens, moeten we ons afvragen of elektrische wagens de koopkracht van de werkende mens ondermijnen. Alleen de grotere bedrijven kunnen zich een parking met eigen laadpalen veroorloven of een laadoplossing laten installeren bij hun medewerkers. KMO's met kantoren in de stad hebben die keuze vaak niet. Nochtans moeten ze noodgedwongen ook elektrisch gaan. Ze kiezen dan soms voor hybride modellen. Hun werknemers hoeven dan thuis niet te laden en dus geen buitensporige elektriciteitskosten te betalen. Alleen is een hybride auto met lege batterijen niet meer dan een gewone auto die veel zwaarder is en dus meer verbruikt...

De sociale achteruitgang is al begonnen. Hoog tijd om oplossingen te zoeken die de koopkracht van de werkende mens écht ondersteunen.

Tot voor kort ging iedereen er van uit dat thuiswerken een blijver was. Bedrijven gaven hun medewerkers gretig de optie om twee tot drie dagen vanuit hun knusse woning te werken. Toch is een massale terugkeer naar kantoor deze winter niet uitgesloten. Volgens recente berekeningen van De Tijd zou een dagje thuiswerken vandaag 18,4 euro kosten. Zullen de werknemers weer richting kantoor trekken om de energiekosten te drukken wanneer koning winter weer in het land is? Vergoeding voor thuiswerkDat de werknemer noodgedwongen weer naar kantoor moet, zou een spijtige zaak zijn. Hybride werken brengt namelijk veel voordelen met zich mee: groter welzijn, betere balans tussen werk en privéleven, verhoogde concentratie en productiviteit, geen files, minder CO2 en verplaatsingskosten enz. Bedrijven zoeken nu in alle haast oplossingen voor deze sociale achteruitgang. Eén van die oplossingen is de thuiswerkvergoeding. Die staat vandaag op 142,95 euro. De vergoeding is echter berekend tijdens de gezondheidscrisis en geplafonneerd. Met de huidige gas- en elektriciteitsprijzen is ze al lang achterhaald. Stel dat we de vergoeding zouden optrekken met 100 euro. Dan zou de werkende mens 100 euro netto meer verdienen per maand. Het bedrijf zou dan 1.200 euro per jaar moeten neerleggen. De thuiswerkkosten doorrekenen in het brutoloon is dan weer een onbegonnen zaak. Om hetzelfde bedrag uit te betalen aan hun medewerkers, moeten bedrijfsleiders twee tot drie keer meer betalen. Voor sommige ondernemingen is dat heel moeilijk te bewerkstelligen. De indexering van de lonen zou een oplossing moeten bieden in deze tijden. Alleen is die indexering traag en reactief. De energiemarkt is op dit moment gewoonweg te volatiel. In januari ondersteunt het een koopkracht die al maanden aan het lijden is. De werknemer ontlastenBedrijven die telewerk aanmoedigen, hebben vaak minder kosten. Ze kunnen bijvoorbeeld kleinere kantoren huren en moeten dus ook minder verwarmen. Ondernemingen met bedrijfswagens hebben dan weer minder brandstofkosten enz. Een deel van die gewonnen winsten moet weer doorgesluisd worden naar de werknemers. Door de thuiswerkvergoeding op te trekken en de koopkracht te stimuleren, wordt de last niet meer op de schouders van de werknemers gelegd. Als we zo blijven doorgaan, zullen sommigen moeten kiezen tussen thuiswerken en op vakantie gaan. Het is hoog tijd dat de overheid iets doet.Elektrisch rijden, niet zo simpelZonder in het debat te treden tussen elektrische en traditionele wagens, moeten we ons afvragen of elektrische wagens de koopkracht van de werkende mens ondermijnen. Alleen de grotere bedrijven kunnen zich een parking met eigen laadpalen veroorloven of een laadoplossing laten installeren bij hun medewerkers. KMO's met kantoren in de stad hebben die keuze vaak niet. Nochtans moeten ze noodgedwongen ook elektrisch gaan. Ze kiezen dan soms voor hybride modellen. Hun werknemers hoeven dan thuis niet te laden en dus geen buitensporige elektriciteitskosten te betalen. Alleen is een hybride auto met lege batterijen niet meer dan een gewone auto die veel zwaarder is en dus meer verbruikt...De sociale achteruitgang is al begonnen. Hoog tijd om oplossingen te zoeken die de koopkracht van de werkende mens écht ondersteunen.