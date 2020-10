Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen) ziet de luchtvaart pas over vijf jaar herstellen. Dat heeft gevolgen voor Brussels Airlines. "De cash die het kreeg van de overheid en Lufthansa, zal relatief snel opgebrand zijn."

Brussels Airlines kreeg de voorbije zomer 460 miljoen euro toegestopt door zijn aandeelhouder Lufthansa en de Belgische staat. Is dat voldoende?

WOUTER DEWULF. "De resultaten kleuren dit jaar bloedrood. Dat geld zal relatief snel opgebrand zijn. Gelukkig kan Brussels Airlines zijn sterke nicheproduct - vluchten op Sub-Saharisch Afrika - nog volop uitspelen. Een aantal ngo's en zakenreizigers moet daar absoluut naartoe, want videoconferenties zijn niet altijd vanzelfsprekend. Brussels Airlines behoudt er zijn marktaandeel, beschermt zijn nicheproduct en krijgt zo cash binnen."

DEWULF. "Zowat iedereen heeft in het begin de diepte én de lengte van de crisis onderschat. De eerste herstructureringen en de bijgetankte cash, via de aandeelhouders en de overheidssteun, zullen niet volstaan. Veel maatschappijen werken aan veel drastischere herstructureringsplannen." DEWULF. "De vakantiereizigers zijn bang, ondanks wetenschappelijke bewijzen over de veiligheid en de heel strikte maatregelen van de luchtvaartmaatschappijen. Maar de kans op nauwe contacten met andere reizigers blijft heel groot. Al die kleurenzones van bestemmingen leiden bovendien tot grote verwarring. Wie met vakantie naar het buitenland wil, is bang dat hij plots zou vastzitten op een bestemming of bij terugkeer in quarantaine moet. De zakenreizigers hebben alternatieven met de videoconferenties. Voeg daarbij de besparingen van de bedrijven, zeker op reisbudgetten. Het lucratieve zakensegment droogt op voor de luchtvaartmaatschappijen." DEWULF. "Het zal tot vijf jaar duren vooraleer we weer het pre-coronaniveau halen. De luchtvaart zal er dan fundamenteel anders uitzien. Met een jongere en dus groenere vloot. Deze winter gaan nog eens enkele luchtvaartmaatschappijen voor de bijl. Zodra de vraag herneemt, komt er wellicht een prijzenslag. De luchtvaartmaatschappijen zullen op alle mogelijke manieren weer reizigers willen lokken. Daardoor zullen nog eens maatschappijen over de kop gaan. Dat alles leidt uiteindelijk tot een verschraling van het aanbod, en dus hogere prijzen." DEWULF. "De lagekostenmaatschappijen Ryanair en Wizzair liggen op vinkenslag. Ze hebben sterke troeven met hun stevige balansstructuur en lage kosten. Daarnaast zie ik de Duitse en Franse regeringen hun luchtvaartmaatschappijen blijven steunen, om het 'strategische nationale belang'. Wellicht blijven in Europa de drie grote maatschappijen Air France, British Airways en Lufthansa overeind, en twee lagekostenmaatschappijen."