De Japanse automaker Toyota belooft om tot 730 miljard yen (omgerekend zo'n 5,26 miljard euro) te investeren om de productie van batterijen voor elektrische wagens te versterken in Japan en de VS. De batterijproductie moet starten tussen 2024 en 2026, zei Toyota woensdag.

Met de investering wil Toyota de productiecapaciteit van batterijen in de VS en in Japan verhogen tot 40 GWh. In Japan investeert het bedrijf ongeveer 400 miljard yen (2,89 miljard euro). Naar een fabriek in North Carolina in de VS gaat dan 325 miljard yen (2,34 miljard euro).

Hoewel Toyota vooral hybridewagens en voertuigen met waterstof als deel van een groenere toekomst beschouwt, versnelde het bedrijf de afgelopen maanden de inspanningen om zijn wagens te elektrificeren. In december beloofde Toyota om tegen 2035 enkel nog emissievrije wagens te verkopen in Europa.

