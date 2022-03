Uit nieuw onderzoek blijkt dat Europese oliemaatschappijen sinds de Russische annexatie van de Krim voor 100 miljard dollar (circa 91 miljard euro) aan olie uit Rusland hebben aangekocht.

Oliemaatschappijen Total, Shell en BP deden de aankopen ter waarde van 100 miljard dollar tussen 2015 en 2021. Dat blijkt uit 'How European Big Oil has fuelled Putin's war', een nieuwe analyse van de Europese koepelorganisatie Transport & Environment (T&E). 'Big Oil heeft aangetoond dat het niet te vertrouwen is om ethiek boven winst te stellen', zegt T&E scherp.

Inkomsten voor Rusland

Van de drie Europese oliemaatschappijen heeft TotalEnergies sinds 2015 de grootste bijdrage geleverd aan de inkomsten van de Russische staat, met een aankoop ter waarde van 57 miljard dollar aan Russische olie. Shell volgde met aankopen ter waarde van 27 miljard dollar, gevolgd door BP (9 miljard dollar). Total en BP hebben sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 de hoeveelheid olie die ze uit Rusland importeren, zelfs verhoogd. Sinds Poetins invasie van Oekraïne hebben Shell en BP zich teruggetrokken uit het land, terwijl Total van plan is om dat op het einde van het jaar te doen. Vooral Shell kwam onder vuur te liggen voor de aankoop van een grote partij afgeprijsde Russische olie, waarvoor het zich moest verontschuldigen.

De oorlog te veel

'Olie-majors beweren ethisch te zijn, maar het enige waar ze om geven is winst. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland hebben ze voor miljarden dollars aan olie gekocht, waarmee ze de agressie van Poetin rechtstreeks mee hebben gefinancierd', zegt Carlos Calvo Ambel, senior director bij T&E. 'De reactie van het publiek heeft gemaakt dat de huidige oorlog er een te veel was voor de oliebonzen, maar voor de bevolking in Oekraïne is het te laat.' Vier van de vijf dollar die aan de Russische olie- en gasexport wordt verdiend komt uit olie-aankopen. Die ondersteunen al meer dan twee decennia de militaire uitgaven van Poetin, stelt T&E in de analyse. 'Tussen 2019 en 2020 kochten Shell, BP en Total olie ter waarde van een kwart van het Russische militaire budget.'

Transitie

T&E vreest ook dat de transitie naar duurzame energie geen eerlijke partner heeft aan de oliesector. De oliemaatschappijen maken recordwinsten dankzij de stijgende energieprijzen, dus is er geen reden voor hen om deze melkkoe op korte termijn te doden, stelt de organisatie. 'De oliemajors hebben er geen belang bij om de wereldeconomie zo snel als mogelijk te vergroenen', zegt Calvo Ambel. 'Ze zullen enkel maar handelen als ze ertoe worden gedwongen. Maar moeten we eerst wachten tot landen zoals Nederland onder water staan voordat zij besluiten dat het welletjes is?'

