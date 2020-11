De Franse oliemaatschappij Total overweegt een vrijwillig vertrekplan waarbij zevenhonderd banen zouden kunnen verdwijnen in Frankrijk. Dat zegt Thierry Defresnes van vakbond CGT.

'Op zijn minst 700 banen zullen niet vervangen worden', zei Defresnes, die daarmee informatie bevestigde die was verschenen in de pers. De directie van Total bevestigde dat een vrijwillig vertrekplan was gelanceerd, maar niet dat 700 banen zouden verdwijnen. (Belga)

