De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moederbedrijf van Brussels Airlines, moet nog dieper snijden in de kosten om het coronavirus het hoofd te bieden. Tot 30.000 van de 130.000 jobs bij de groep zijn bedreigd, zo blijkt uit een brief van de directie aan het personeel.

'We zijn vastberaden om minstens 100.000 van de 130.000 werknemers van de groep aan boord te houden', zo schrijft topman Carsten Spohr in de brief. Lufthansa had al gezegd dat er meer banen zouden verdwijnen dan de eerder aangekondigde 22.000, maar hoeveel meer was tot nu toe niet duidelijk.

'Na een zomer die ons hoop gaf, voelen we nu dezelfde impact op onze activiteiten als bij een lockdown', aldus nog Spohr. De Lufthansa-groep kan daardoor tijdens de winterperiode niet zoals gepland groeien naar de helft van het normale vluchtaanbod, maar zal slechts een kwart van de diensten aanbieden in vergelijking met vorig jaar. De groep verwacht maar een vijfde van het normale aantal passagiers.

Lufthansa is er wel in geslaagd om het inkomensverlies de voorbije maanden van 1 miljoen euro per uur bij het begin van de pandemie terug te dringen naar 1 miljoen euro elke twee uur. Maar 'we moeten de huidige inspanningen om de kosten te beperken, nog versterken'.

Beperkt winterprogramma

Een van de maatregelen die Lufthansa nu neemt, is 125 vliegtuigen aan de grond houden die aanvankelijk opgenomen zouden worden in het winterprogramma.

Vorige week maakte Lufthansa bekend dat het in de eerste negen maanden van het jaar een operationeel verlies leed van 4,1 miljard euro. Dat bedrag zal in de laatste maanden van het jaar nog beduidend oplopen, zo staat nog in de brief.

