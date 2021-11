Technologie- en elektronicaconcern Toshiba gaat opsplitsen in drie verschillende bedrijven, zo heeft het Japanse conglomeraat vrijdag aangekondigd. De opsplitsing kadert in een ingrijpende reorganisatie.

De afzonderlijke ondernemingen zouden zich gaan concentreren op respectievelijk infrastructuur, apparaten en geheugenchips. Zo zou meer waarde voor aandeelhouders kunnen worden gecreëerd. Daarnaast wil Toshiba de komende twee jaar ook 100 miljard yen (ongeveer 770 miljoen euro) teruggeven aan zijn aandeelhouders.

Toshiba, dat onder meer airco's en laptops maakt, wordt onder druk gezet door activistische aandeelhouders. Die zijn niet blij met de 'conglomeraatkorting' op het aandeel. Dat verwijst naar de neiging van beleggers om een divers concern lager te waarderen dan de afzonderlijke onderdelen bij elkaar opgeteld.

Het Japanse bedrijf streeft ernaar om in de tweede helft van 2023 te zijn opgesplitst. Twee bedrijven zullen afzonderlijk naar de beurs worden gebracht. Een van die takken richt zich op infrastructuur en de andere op apparaten. De rest van Toshiba behoudt onder meer zijn belang in zijn voormalige chiptak Kioxia, dat voorheen Toshiba Memory heette.

Het nieuws van Toshiba komt er slechts enkele dagen nadat het Amerikaanse General Electric (GE) een soortgelijke aankondiging deed. Het industrieconcern wordt eveneens opgedeeld in drie aparte beursgenoteerde bedrijven die zich richten op luchtvaart, gezondheidszorg en energie. Toshiba en GE zijn al lange tijd partners en werken samen op gebieden zoals offshore-windturbines.

