Het jonge Belgische merk Topp and Legg maakt modulaire designmeu- belen, die klanten op elk moment kunnen aanpassen aan hun smaak en hun woonsituatie. Eind vorig jaar lanceerde het merk zijn eerste tafelcollectie.

In de Europese Unie alleen al wordt jaarlijks 10 miljoen ton meubilair afgedankt. Het grootste deel daarvan komt op de afvalberg terecht. Door zijn rijke familiegeschiedenis in de meubelindustrie heeft Henri Decruy die evolutie naar wegwerpmeubilair van dichtbij meegemaakt. Met Topp and Legg wil hij aantonen dat design ook duurzaam en betaalbaar kan zijn.

...

In de Europese Unie alleen al wordt jaarlijks 10 miljoen ton meubilair afgedankt. Het grootste deel daarvan komt op de afvalberg terecht. Door zijn rijke familiegeschiedenis in de meubelindustrie heeft Henri Decruy die evolutie naar wegwerpmeubilair van dichtbij meegemaakt. Met Topp and Legg wil hij aantonen dat design ook duurzaam en betaalbaar kan zijn. Het uitgangspunt van het merk is een modulair ontwerp: mensen kunnen zelf een meubel samenstellen dat past bij hun smaak en hun interieur. Daarvoor werkte Decruy samen met de Belgische interieur- en meubelontwerper Cas Moor. Het resultaat is een tafelcollectie met modulaire tafelpoten en -bladen, die de basis vormen voor 800 unieke combinaties. Met zijn modulaire ontwerp wil Topp and Legg een voorloper in de meubelsector zijn. Klanten kunnen hun meubel bovendien niet alleen bij de aankoop, maar ook later nog aanpassen aan veranderingen in hun leven en hun interieur. Topp and Legg hoopt dat mensen zo meubels opnieuw zien als een duurzame investering. Dat blijkt een uitdaging, want duurzaamheid zit niet bij de voornaamste criteria voor het aankopen van een meubel, stelt oprichter Henri Decruy: "Onderzoek wijst uit dat duurzaamheid pas op de zesde of zevende plaats komt. Voor de meeste mensen blijft de aankoop van een meubel vooral een emotionele beslissing." Ook in zijn communicatiestrategie mixt en matcht Topp and Legg daarom tools en kanalen om mensen mee te nemen in het verhaal. Zo ontwikkelde het naast klassieke brochures ook een digitale configurator waarmee mensen zelf creatieve combinaties kunnen maken met de tafelpoten en -bladen. Wie liever inspiratie wil opdoen, is welkom in de showroom in Izegem. Daar staan de favoriete tafelcombinaties van de ontwerper opgesteld. Topp and Legg versterkt zijn speelse identiteit ook graag door samen te werken met lokaal creatief talent. Zo ontwikkelde Xavier Truant een stripverhaal dat een aanpasbaar meubel in zijn verschillende levensfasen visualiseert. De student-designer Björn Van Egroo beeldde enkele kleurrijke tafelcombinaties uit in een 3D-visualisatie van een bouwpakket op Matchbox-formaat. Ook voor zijn distributie is Topp and Legg een rebel in de meubelindustrie. Omdat een circulair businessmodel een langetermijnrelatie met de klanten vooropstelt, kiest het bedrijf ervoor af te wijken van de klassieke distributiekanalen, zoals grote distributeurs en reguliere meubelwinkels. Het meubelmerk werkt exclusief samen met verdelers die zijn waarden en normen rond duurzaamheid delen en uitdragen, zoals Curated by Edo in Antwerpen en Billie's Holiday in Gent. In de sector blijft het innovatieve parcours van het jonge designmerk niet onopgemerkt. Zo mocht Topp and Legg bij zijn lancering vorig najaar een maand lang exposeren in de KIOSK van Designregio Kortrijk. De zelfstandigenorganisatie Unizo beloonde Henri Decruy met de titel van West-Vlaamse Starter van 2020.