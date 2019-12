De topman van Boeing, Dennis Muilenburg, neemt met onmiddellijke ingang ontslag. Dat meldt het Amerikaanse luchtvaartconcern. De raad van bestuur vond een wissel aan de top nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen, luidt het.

Boeing zit in een lastig parket na twee crashes met zijn 737 MAX. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. Vorige week kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari opschort.

Er is al een nieuwe topman aangeduid: David Calhoun. Hij start wel pas op 13 januari, financieel directeur Greg Smith zal tot dan interim-CEO zijn. In het persbericht van Boeing zegt Calhoun wel al dat hij sterk gelooft in de toekomst van Boeing en - opvallend - de 737 MAX.

Board of Directors names current Chairman, David L. Calhoun, as Chief Executive Officer and President, effective January 13, 2020.



RELEASE: https://t.co/ok5BnJcBWT pic.twitter.com/EaHncqgvK9 — The Boeing Company (@Boeing) December 23, 2019

Onder het nieuwe leiderschap zal Boeing werken met een 'vernieuwd engagement voor volledige transparantie, inclusief effectieve en proactieve communicatie met de FAA (Amerikaanse luchtvaartautoriteit, red), andere regulatoren in de wereld, en klanten', zegt het bedrijf.

Het vertrek van Dennis Muilenburg aan het hoofd van het luchtvaartconcern leek onvermijdelijk, maar komt wel vroeger dan verwacht. Sinds de twee crashes met de 737 MAX-toestellen kreeg de Boeing-topman namelijk af te rekenen met aanhoudende kritiek op de bedrijfscultuur bij Boeing en de relatie met de toezichthouders.