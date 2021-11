Stéphane Richard, de CEO van de Franse telecomgroep Orange, zal ten laatste eind januari volgend jaar het bedrijf verlaten. De beslissing volgt na zijn veroordeling eerder op de dag. Het hof van beroep veroordeelt hem tot een celstraf van een jaar met uitstel en 50.000 euro boete voor zijn rol in de zaak rond zakenman Bernard Tapie uit 2008. Richard gaat in cassatie.

Hij is al sinds 2011 CEO van Orange, het moederbedrijf van Orange België. Orange kondigde woensdagavond na afloop van een raad van bestuur aan dat hij zal vertrekken. Stéphane Richard had nog een contract tot medio 2022. Hij zal nu het bedrijf verlaten eens er een nieuwe leiding aangesteld is, en dat ten laatste op 31 januari. Tot dan blijft hij in functie.

De veroordeling is een smet op de carrière van de 60-jarige Richard. Hij mag een streep trekken door zijn ambitie om voorzitter te blijven als zijn CEO-mandaat afloopt. De veroordeling gaat over feiten van toen Richard nog de kabinetschef was van de toenmalig Franse minister van Economie Christine Lagarde. Zij is intussen voorzitter van de Europese Centrale Bank. Richard werd schuldig bevonden voor het helpen van de vorige maand overleden zakenman Tapie bij fraude met overheidsgeld.

Volgens de rechtbank behartigde Richard de belangen van Tapie ten koste van de overheid. In eerste aanleg was hij vrijgesproken. De zaak begon met de verkoop van het belang van Tapie in sportmerk Adidas in 1993. De zakenman meende dat staatsbank Crédit Lyonnais hem bedrogen had, met een lang conflict tot gevolg.

In 2007 stemde Lagarde in met een arbitrageprocedure. Die leverde Tapie een jaar later 403 miljoen euro compensatie uit de staatskas op. De staat ging daartegen niet in beroep. Lagarde werd eerder al schuldig bevonden aan nalatigheid, maar kreeg geen straf.

Hij is al sinds 2011 CEO van Orange, het moederbedrijf van Orange België. Orange kondigde woensdagavond na afloop van een raad van bestuur aan dat hij zal vertrekken. Stéphane Richard had nog een contract tot medio 2022. Hij zal nu het bedrijf verlaten eens er een nieuwe leiding aangesteld is, en dat ten laatste op 31 januari. Tot dan blijft hij in functie. De veroordeling is een smet op de carrière van de 60-jarige Richard. Hij mag een streep trekken door zijn ambitie om voorzitter te blijven als zijn CEO-mandaat afloopt. De veroordeling gaat over feiten van toen Richard nog de kabinetschef was van de toenmalig Franse minister van Economie Christine Lagarde. Zij is intussen voorzitter van de Europese Centrale Bank. Richard werd schuldig bevonden voor het helpen van de vorige maand overleden zakenman Tapie bij fraude met overheidsgeld. Volgens de rechtbank behartigde Richard de belangen van Tapie ten koste van de overheid. In eerste aanleg was hij vrijgesproken. De zaak begon met de verkoop van het belang van Tapie in sportmerk Adidas in 1993. De zakenman meende dat staatsbank Crédit Lyonnais hem bedrogen had, met een lang conflict tot gevolg.In 2007 stemde Lagarde in met een arbitrageprocedure. Die leverde Tapie een jaar later 403 miljoen euro compensatie uit de staatskas op. De staat ging daartegen niet in beroep. Lagarde werd eerder al schuldig bevonden aan nalatigheid, maar kreeg geen straf.