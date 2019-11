McDonald's heeft topman Steve Easterbrook ontslagen. Hij was een relatie aangegaan met een medewerker en dat strookte niet met het beleid van de fastfoodgigant, bericht zakenblad Financial Times. Het concern vindt dat de Brit blijk heeft gegeven van een 'slecht beoordelingsvermogen'.

Easterbrook trok in een mail aan medewerkers het boetekleed aan. 'Ik ging recentelijk met wederzijdse instemming een relatie aan met een medewerker en dat was strijdig met het beleid van McDonald's. Dat was een fout', citeert de krant uit het bericht. Easterbrook zei het met het bestuur eens te zijn dat het tijd is om te vertrekken.

Easterbrook was de man achter veel vernieuwingen bij de fastfoodketen. Hij zette de samenwerking met UberEats op, zodat het eten van McDonald's nu ook bezorgd wordt. Sinds het aantreden van Easterbrook in maart 2015 is de waarde van een aandeel McDonald's bijna verdubbeld

Chris Kempczinski treedt nu aan als nieuwe topman. Hij gaf voorheen leiding aan de Amerikaanse tak van het bedrijf, dat wereldwijd tienduizenden vestigingen heeft.