Nog tijdens het onderzoek van de Duitse toezichthouder Apas naar het schandaal bij betalingsverwerker Wirecard, heeft de topman van die toezichthouder gehandeld in aandelen van het bedrijf. Dat is gebleken tijdens een parlementaire commissie in Berlijn.

Het was de topman zelf, Ralf Bose, die in de commissie toegaf dat hij op 28 april aandelen van Wirecard kocht. Op de dag van de aankoop was de beurskoers van de betalingsverwerker ineengestort, nadat accountantskantoor KPMG had onthuld dat Wirecard mogelijk cijfers over winst en omzet op frauduleuze wijze had opgekrikt. Op dat moment voerde Apas al een vooronderzoek naar EY, de revisor van Wirecard.

Bose verkocht de aandelen opnieuw op 20 mei, met verlies. Op dat moment was er een formeel onderzoek gestart. Door de verklaringen neemt de druk toe op de Duitse minister van Economie Peter Altmaier (CDU), om maatregelen te treffen tegen Bose. Vanuit verschillende partijen werd actie geëist tegen de persoon van Bose. De minister zelf zei vrijdag dat hij "verwonderd" is over de aandelenhandel, maar waarschuwde ook voor te snelle conclusies. 'We zullen met de betrokkenen spreken en nagaan of de regels zijn gevolgd en of er beslissingen moeten worden genomen.'

Het failliete Wirecard boekte in juni voor 1,9 miljard aan fictieve transacties. Daarna verklaarde het bedrijf zichzelf insolvent. Het parket in München gaat ervan uit dat het bedrijf sinds 2015 fictieve winsten rapporteerde. Er loopt een onderzoek wegens commerciële fraude en bendevorming. Het parket onderzoekt ook de rol van EY.

