De topman van de luchthaven van Schiphol, Dick Benschop, stapt op. Hij heeft zijn functie zelf ter beschikking gesteld, bevestigt een woordvoerder. De druk op Benschop nam steeds meer toe na maanden van chaos op de luchthaven, vooral als gevolg van personeelstekorten. Hij slaagde er niet in om de problemen op te lossen, zelfs nu nog moet de luchthaven aan luchtvaartmaatschappijen vragen om vluchten te schrappen.

Sinds de start van het toeristische seizoen in mei zijn er aanhoudend problemen op de grootste luchthaven van Nederland, met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Schiphol kampt onder meer met een tekort aan securitypersoneel. Ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend. Om personeel te behouden deelde Schiphol een zomertoeslag uit, maar nu die is afgeschaft duiken de personeelstekorten en bijhorende wachtrijen weer op. Luchtvaartmaatschappijen werd deze zomer ook gevraagd om het aantal vluchten te verminderen om de drukte het hoofd te kunnen bieden. Afgelopen maandag waren er opnieuw lange wachtrijen en werd aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen. Benschop stelt in een reactie dat er veel aandacht, en ook kritiek, is voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt. Hij wijst daarbij op zijn verantwoordelijkheid als topman. 'Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen', aldus de vertrekkend topman. Het bestuur heeft ingestemd met zijn vertrek. Benschop stond sinds 1 mei 2018 aan het roer van de luchthaven, na een topfunctie bij Shell Nederland.