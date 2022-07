De topman en de financieel directeur van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande moeten gelijktijdig vertrekken. Uit een voorlopig onderzoek is namelijk gebleken dat ze betrokken waren bij dubieuze praktijken met leningen, heeft Evergrande bekendgemaakt.

Het gaat om Xia Haijun en Pan Darong. Onder hun bewind zou er omgerekend zowat 2 miljard euro aan gelden van Evergrande zijn gebruikt voor borgstellingen aan derden om bankleningen te verkrijgen. Een onafhankelijk rapport hierover verschijnt naar verwachting later, als het onderzoek helemaal klaar is.

Evergrande werd vorig jaar wereldnieuws omdat het op omvallen stond en met een faillissement een schokgolf op de financiële markten dreigde te veroorzaken. Het concern heeft honderden miljarden aan schulden en probeert al maanden om nieuwe afspraken te maken met schuldeisers. Ook wordt gepraat met de autoriteiten die zouden overwegen om de firma te ontmantelen.

Vorig jaar zag Evergrande-oprichter en voorzitter Xu Jiayin zich al gedwongen een stap terug te zetten. De leiding bij het concern komt nu in handen van Siu Shawn. Hij heeft direct laten weten dat er inmiddels overeenstemming op hoofdlijnen is met meerdere grote schuldeisers.

