De honderdste editie van het autosalon start morgen, zaterdag 14 januari, een beetje in mineur. Diverse premiummerken, zoals Jaguar, Land Rover en Mercedes, kozen voor zeer beperkte standen. Het Zweedse Volvo bleef zelfs helemaal thuis. Voor de Belgische automarkt was 2022 een jaar van veel bestellingen en lang wachten.

Voor de Belgische markt voor nieuwe wagens was 2022 het slechtste jaar sinds 1995. Toch hebben diverse premiummerken virtueel een topjaar achter de rug. Het Duitse premiummerk BMW, bijvoorbeeld, was het voorbije jaar de marktleider in volumeverkoop, en de ambitie is die titel te behouden in 2023, stelt Alexander Wehr, de CEO van BMW België: "We zijn optimistisch voor 2023. Het feit dat wij goed verkopen is ook een teken dat de Belgische economie goed draait. Dat geldt niet voor alle landen in Europa. België doet het verhoudingsgewijs bijvoorbeeld beter dan Duitsland. Maar die eerste plaats is op zich niet zo belangrijk. We willen vooral dat onze klanten tevreden zijn."

BMW is opvallend aanwezig op het Autosalon. "Als de marktleider in België moeten we hier prominent aanwezig zijn", verklaart Alexander Wehr. "60 procent van onze verkoop bestaat uit bedrijfswagens. Ook de particulier blijft belangrijk. Het salon is voor ons een goede barometer, om te weten wat de klant denkt en voelt. Op het Autosalon komen we heel concreet in contact met die particuliere klant."Alexander Wehr meent dat het succes van BMW in België onder meer te danken is aan een uitgebreid palet aan nieuwigheden. "Merk, product, technologie", vat Wehr het kort samen. Ruim de helft van 38.000 vorig jaar verkochte BMW's in België was een hybride of volledig elektrisch. In 2023 zou de verkoop van de elektrische modellen nog eens verdubbelen. "En ook onze zeer hechte samenwerking met onze zeventig concessies is heel belangrijk. Dat is een zeer sterke en robuuste pijler, het resultaat van jarenlang samenwerken."Lees verder onder de fotoToch zag BMW de volumeverkoop met 2,4 procent zakken. "Het orderboekje was nooit beter gevuld dan nu", nuanceert Alexander Wehr. "Maar ook wij hebben problemen met de productie. De aanvoerketen blijft verstoord, onder meer door problemen in China."Ook D'Ieteren Auto, invoerder van de merken van Volkswagen Groep, had last van de productievertragingen, stelt gedelegeerd bestuurder Denis Gorteman. Hij onderstreept dat met cijfers. "De Volkswagen Groep kreeg vorig jaar 103.960 bestellingen voor België. In een normaal jaar hebben we aan het einde van het jaar circa 30.000 bestellingen. We hebben dus een uitstekend jaar achter de rug. Alleen kon Volkwagen Groep ons die wagens niet leveren. We vinden dat heel spijtig voor onze klanten", meldt Denis Gorteman. Dat is het gevolg van haperingen in de productie, in de nasleep van de pandemie, onder meer door een tekort aan halfgeleiders. Het premiummerk Audi, in volume het nummer vijf in België, zag het aantal inschrijvingen met 6,3 procent dalen, ondanks het gestegen aantal bestellingen. "Vier op vijf Audi's zijn bedrijfswagens", duidt Denis Gorteman. "De Audi Q3 en Q4 zijn de meest verkochte modellen. We zijn overigens ook de marktleider in elektrische modellen. Bij een op de vijf bestellingen bij de Volkswagen Groep gaat het om een elektrische wagen, bij nog eens 15 procent om een hybride."Lees verder onder de videoVideo: bekijk een gesprek met Denis Gorteman van D'Ieteren op het AutosalonOpvallend is dat de volumeverkoop van het hogere premiumsegment, waarin D'Ieteren Porsche verdeelt, wel vooruitgaat. Bij Porsche was er een stijging van ruim een achtste. "Ook Porsche had leveringsproblemen, maar minder fel", duidt Denis Gorteman. "Volkswagen Groep geeft aan dat merk prioriteit in de productie, want voor een Porsche liggen de winstmarges hoger dan voor andere merken."Nog beter scoorde het nog hogere segment van merken als Bentley, Bugatti, Lamborghini, Maserati en Rimac. D'Ieteren Auto groepeerde dat segment in de afdeling luxesportwagens. De volumeverkoop van het merk Bentley groeide met ruim een kwart aan. De verkoop van Lamborghini bleef met 56 wagens ogenschijnlijk stabiel. "Maar we kregen 220 bestellingen in 2022. Een record", zegt Denis Gorteman vergenoegd. "Vroeger verkochten we er nooit meer dan 80 in één jaar. Vooral het SUV-model Urus doet het zeer goed. Mensen willen zichzelf een plezier gunnen. Dat is het gevolg van de pandemie. Ze willen dat plezier nu beleven, want wie weet wat staat hen morgen alweer te wachten." Al moet de Lamborghini-koper wel rekening houden met een wachttijd tot twee jaar voor zijn pleziertje.Het Japanse premiummerk Lexus, een zustermerk van Toyota, kende het beste jaar in verkoop sinds 2019. Dat lijkt verbazingwekkend, want met 707 inschrijvingen was 2022 het zwakste jaar van het voorbije decennium. "Dat is alweer het verschil tussen de inschrijvingen en de bestellingen", duidt Michael Roosen, de CEO van Toyota Belgium Inchcape Belux. "Lexus wordt enkel in Japan geproduceerd. De wachttijd voor de levering bedraagt tot tien maanden." Vier op de vijf Lexus-modellen worden verkocht als bedrijfswagens.Een opvallende afwezige op het Autosalon is het Zweedse Volvo, het nummer 12 in de volumeverkoop in België. De groep besliste drie jaar geleden dat de baten van een deelname aan een Autosalon niet opwegen tegen de kosten.Nog andere premiummerken zijn slechts met een minimale stand aanwezig. 'Avenue Concept' heet die formule. Onder meer Tesla koos daarvoor. Het Amerikaanse merk van elektrische wagens zag de volumeverkoop in België vorig jaar bijna verdubbelen, en is nu het nummer 20. Op de stand wou niemand commentaar kwijt. Dat is het groepsbeleid.Ook het Duitse premiummerk Mercedes houdt het minimaal. Gedaan met de grootse standen uit het verleden, waar de bezoeker vaak ook uitgebreid kon eten. "Het is een bewuste strategie van de groep", duidt Bastien Van den Moortel, woordvoerder voor België. "We leggen de focus op heel gerichte evenementen, zoals Zoute Grand Prix. We ontvangen uiteraard onze klanten bij onze dealers, in de beste omstandigheden. En we behandelen al onze klanten gelijkwaardig, zowel de bestuurder van de A- als van de S klasse. Consumenten maken overigens steeds meer gebruik van digitale platformen bij de keuze van hun wagen." Mercedes heeft circa 50 verkooppunten in België.Opvallend: Mercedes, het nummer drie in volumeverkoop, ging met ruim 6 procent vooruit. "We hebben aan het marktaandeel van de andere premiummerken geknibbeld", analyseert Bastien Van den Moortel. "Wij hebben minder leveringsproblemen dan de andere Duitse merken. Maar ook bij ons is er vertraging. Onze orderportefeuille voor dit jaar is al rijkelijk gevuld." Bedrijfswagens zijn goed voor 70 procent van de verkoop in België. 14 procent van de verkoop zijn volledig elektrische wagens, waarvan Mercedes vandaag tien modellen heeft.En ook bij Mercedes beleeft het supersegment hoogdagen. Op de stand pronkt een Maybach S680, V12. Met een topsnelheid (begrensd) van 250 kilometer per uur. Aan de voorruit hangt het prijskaartje van ruim 400.000 euro. "We hebben nog nooit zoveel Maybachs verkocht als vorig jaar. Ongeveer zes keer meer dan voordien", telt Bastien Van den Moortel. De wagen wordt op maat gemaakt, de levertermijn is zes tot zeven maanden.Ook Jaguar en Land Rover staan in de zaal met het minimale stand met slechts drie modellen. Alweer een strategische beslissing op groepsniveau. De volumeverkoop van Jaguar klapte vorig jaar met de helft in elkaar. "We werken aan een compleet nieuw gamma. Vanaf 2025 komen de nieuwe, volledig elektrische modellen", duidt pr-manager Annick Van Cauwenberge. "Jaguar krijgt daarbij een nog hogere positionering: van premium naar luxe."Bij Land Rover daalde de volumeverkoop minder, met 13 procent. "Daar gebeurt de omschakeling minder bruusk", verklaart Annick Van Cauwenberge. "Het eerste elektrische model komt er in 2024. En zo gaan we stapsgewijs verder. Ons orderboek voor Land Rover is overigens gigantisch dik. December was de beste maand ooit op het gebied van de bestellingen. Maar ook wij kunnen niet tijdig leveren, door productiehaperingen. De klant moet zowat een jaar wachten op de wagen. Gelukkig is de consument bereid om te wachten." Drie kwart van de verkoop zijn bedrijfswagens.