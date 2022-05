Het razend ambitieuze miDiagnostics, een oogappel van Marc Coucke en Urbain Vandeurzen, start zijn wereldwijde veroveringstocht met ultrasnelle PCR-tests voor onder meer covid-19. "Dit is geen one trick pony", zeggen CFO Nicolas De Clercq - aan boord gehaald met het oog op een beursgang - en CEO Katleen Verleysen in hun eerste gezamenlijk interview.

MiDiagnostics werd in 2015 gelanceerd als de toekomstige revolutie in de gezondheidszorg. Zijn snelwerkende en accurate PCR-analysesysteem zou een einde maken aan tijdrovende labo-analyses, heette het. Bij de eerste kapitaalronde haalde de spin-off van het onderzoeksinstituut imec, die de steun van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins geniet, 60 miljoen euro op. Bijna de helft ervan kwam van Marc Coucke, die de nieuwkomer omschreef als een wereldwijde gamechanger. Nadien zette onder meer ook Urbain Vandeurzen zijn schouders onder het jonge bedrijf. Hij werd naast aandeelhouder ook de voorzitter. Volgende week komt het eerste product op de markt, een covid-19-test. Een studie op Brussels Airport bewees dat die test in amper elf minuten een betrouwbaar resultaat geeft, vergeleken met vier tot zes uur voor de klassieke PCR-machines in labo's. De procedure vanaf registratie wordt in minder dan dertig minuten afgerond. Alleen komt de test een half jaar later dan gepland op de markt, en is de pandemie intussen over haar hoogtepunt heen. Geen erg, zegt de biotechveteraan Katleen Verleysen, die een jaar geleden CEO werd om miDiagnostics wereldwijd op de kaart te zetten. MiDiagnostics zal snel andere ijzers in het vuur hebben, én covid is nog lang de wereld niet uit. Verleysen voelt zich bovendien gesterkt door de benoeming van Nicolas De Clercq tot financieel directeur. Hij was de voorbije tien jaar de CFO van de bioscoopgroep Kinepolis en start volgende week bij miDiagnostics. Een van de hoofdtaken van de Trends CFO of the Year 2020 wordt mogelijk miDiagnostics klaar te stomen voor een beursgang. KATLEEN VERLEYSEN. "We waren ons zeer goed bewust van de onvoorspelbaarheid van covid. Maar we zijn geen covid-bedrijf. Dit is de eerste stap in een heel lang proces. We lanceren ons PCR-platform, dat voor mij de gouden standaard in diagnostiek is. Overigens zit de pandemie in Europa misschien in de luwte, maar in andere regio's stijgt het aantal gevallen. En in de ziekenhuizen is covid-screening nog dagelijkse kost. We zijn natuurlijk ook volop bezig met de uitbreiding van ons menu. Begin volgend jaar komen we al met additionele tests." Welke? VERLEYSEN. "In eerste instantie voor respiratoire aandoeningen. De ziekenhuizen vragen wanneer we tests lanceren voor het zogenoemde winterpanel, dus naast covid ook influenza en RSV. De komende jaren zullen we sowieso willen weten of iemand met griepsymptomen wel degelijk griep heeft, of covid. Bij RSV wordt aan kinderen gedacht, maar het treft ook almaar meer volwassenen. Volgend jaar zullen we ook tests voor soa's hebben." NICOLAS DE CLERCQ. "Ik begrijp die vraag goed. Ik heb ze ook gesteld tijdens mijn sollicitatiegesprek. Zijn we niet te laat?" VERLEYSEN. "MiDiagnostics besefte al in 2015 dat we ons met een gedecentraliseerde diagnostische aanpak moesten voorbereiden op pandemieën. Uiteraard was ik het liefst al in 2020 klaar geweest, en uiteraard vloek ik ook weleens en denk ik: 'Potverdorie, waarom hebben ze mij niet een jaar vroeger binnengehaald?'" DE CLERCQ. "Er zijn bedrijven die met inferieure tests honderden miljoenen verdiend hebben." VERLEYSEN. "Hadden we een jaar geleden gestaan waar we nu staan, dan hadden we enorm veel winst gegenereerd. Maar every cloud has a silver lining. Nu we in de luwte van covid zitten, kunnen we onze klanten goed bij de hand nemen en ons product een hoogkwalitatieve marktintroductie geven. Stel dat het was uitgekomen in volle crisis, dan hadden we het mes op de keel gehad, en kon het ook fout gelopen zijn." VERLEYSEN. "De vraag is zeer groot, voornamelijk bij ziekenhuizen. Logisch, want zij zullen nooit intekenen op een inferieure test als de antigeentest of de zelftest. Wij vinken alle criteria van geloofwaardigheid af. De test op Brussels Airport was zeer succesvol, net als in andere contexten, waarover we te gepasten tijde zullen communiceren. Covid is nu minder acuut, maar in de herfst kan dat heel snel veranderen. We bereiden ons daarop voor. Veel virologen wijzen me erop dat bij de Spaanse griep de vierde golf de meest dodelijke was. Er is ook vraag bij de apotheekketens. De Amerikaanse keten CVS Pharmacy bijvoorbeeld wil veel meer inzetten op tests, als eerste verdedigingslinie tegen covid. Je kunt met ons systeem bijvoorbeeld ook aan de slag in artsenpraktijken, thuis, bij bedrijven of in de reissector. We krijgen bijvoorbeeld tractie bij cruisemaatschappijen, zoals Viking." VERLEYSEN. "Onze buurlanden en Scandinavië, maar ook de Emiraten, Israël en Singapore. In het Verenigd Koninkrijk introduceren we de test in september. In afwachting van de Britse certificatie test Oxford Hospitals, toch niet van de minste, de technologie al, net als ziekenhuizen in Leicester en North Hampshire." VERLEYSEN. "Ik sluit het niet uit, maar ik denk het niet. Ik ben gecontacteerd door onder meer Rock Werchter en Tomorrowland, en ook Club Brugge. Maar om tienduizenden mensen in één uur te screenen, moet je een gigantische infrastructuur opstellen, om ze vaak een dag later alweer af te breken." VERLEYSEN. "Ik blijf graag met beide voeten op de grond. Het zal nog enorm veel hard werk en veel middelen vergen. Dit is een heel moeilijke sector. Ik vraag mezelf nog vaak af waarom ik twintig jaar geleden in diagnostica ben gestapt. Farma was zoveel eenvoudiger geweest. Maar we kunnen hiermee impact hebben. De timing zit ook goed. De pandemie heeft de zwakheden van ons gezondheidszorgsysteem in kaart gebracht, en aangetoond dat we niet genoeg geïnvesteerd hebben in diagnostiek. Het kan toch niet dat we hele populaties in lockdown moeten plaatsen? Als we overal PCR-instrumenten zouden hebben, zou dat een ander verhaal zijn. Wij spelen daarop in. Deze crisis heeft de relevantie van wat miDiagnostics doet, alleen maar groter gemaakt." VERLEYSEN. "Uiteraard. Door de pandemie zijn heel veel bedrijven razendsnel op de markt gekomen en even snel weer verdwenen. From zero to hero in a day, and from hero to zero in a day. Ofwel omdat ze niet voldoende performant waren, of omdat ze onvoldoende schaalbaar waren, ofwel beide." DE CLERCQ. "We zullen op geen enkel moment toegeven op kwaliteit. Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken." VERLEYSEN. "Absoluut. Ik heel blij dat we een voorbeeld als Biocartis hebben. Maar ik wil niet het klassieke diagnostische pad bewandelen, waarbij je het aantal geïnstalleerde readers stelselmatig probeert te vergroten. De schaalbaarheid moet er zijn, zodat we indien nodig pakweg 10.000 systemen kunnen plaatsen bij ketens als CVS Pharmacy, of in thuisomgevingen. Dankzij vragen die we krijgen uit andere creatieve richtingen, kunnen we het anders aanpakken. Welke? Sorry, de concurrentie leest mee." VERLEYSEN. "We willen dit jaar nog 500 systemen plaatsen, en 1 miljoen tests. Volgend jaar wordt dat uiteraard opgeschaald. De namen van de producenten kan ik niet vernoemen, maar ze zijn Amerikaans, en niet van de minste. Toen ik een jaar geleden aan boord kwam, heb ik gezegd dat ik binnen het jaar een product op de markt wou hebben. Mission impossible, was de reactie. Dankzij onze sterke partners is het ons gelukt." DE CLERCQ. "Ik heb de voorbije tien jaar samen met Eddy Duquenne (CEO van Kinepolis, nvdr) een mooi traject afgelegd. Maar ik werd vijftig, en dan denk je - heel klassiek - wat je de volgende tien jaar wilt doen. Het was een kwestie van frisse lucht en een nieuwe uitdaging zoeken. Ik speelde al een tijdje met dat idee. Ik ben ook nooit bang geweest om van sector te veranderen. Maar te midden van de covid-storm, die Kinepolis midscheeps trof, kon ik uiteraard niet vertrekken. "Er waren twee opties: of een ander internationaal beursgenoteerd bedrijf, of een jonge onderneming, om te proberen die groot te maken. Als jongeman arriveerde ik begin 1998 bij Telenet, als personeelslid nummer 120 of zo. In amper vier jaar is Telenet toen gegroeid naar 1.300 mensen. Zo'n enorm groeitraject opnieuw meemaken, lijkt mij een enorm mooie uitdaging." VERLEYSEN. "Ik heb Nicolas gezegd dat in Vlaanderen geen grotere uitdaging te vinden is. Ik geloof dat hij dat intussen al wel kan bevestigen ( lacht)." DE CLERCQ. "Hier werken heel slimme mensen, die dingen zeggen die ik nog niet volledig begrijp. Maar ik probeer er zo snel mogelijk meer van te begrijpen. En ik moet nieuwsgierig blijven. Een goede basiseigenschap is dat je zeker vijf keer 'waarom' moet vragen. Zo verplicht je de ander goed na te denken. Ik blijf Katleen dus bestoken met de waarom-vraag." VERLEYSEN. "En ik ben blij dat ik uitgedaagd word. Het was een heel grote last om dragen. 150 miljoen euro is niet niks. Ik ben het aan de investeerders verplicht hier een succes van te maken, maar ik ben ook blij dat ik een stuk van die verantwoordelijkheid kan doorgeven aan Nicolas. Het voelt alsof duizend kilo van mijn schouders valt. Nicolas heeft de ervaring, het talent en de intelligentie, maar ook de energie en de drive. Hij werkt enorm hard, en daar hou ik van. Dit is een geweldige combinatie. We vertrekken vaak niet voor elf uur 's avonds. Dat is voor velen niet weggelegd." DE CLERCQ. "Het is een marathon, geen sprint." VERLEYSEN. "We zijn de marathon aan het sprinten. Ik heb te veel energie, al van jongs af aan. Over mezelf maak ik me geen zorgen. Alleen moet ik toezien op ons fantastische team, dat ongelofelijk onder druk staat. Maar de competitie staat niet stil. Een dag niet gewerkt, is een dag dat de concurrentie weer een dag voorsprong genomen heeft. Zo eenvoudig is het. Ik heb dat allemaal goed overwogen, toen Urbain Vandeurzen me belde met de vraag CEO te worden. Ik wist dat het werk enorm intensief zou zijn. Er is al heel veel geld mee gemoeid, en er zal nog heel veel geld moeten komen. Maar plots voelde ik me weer leven en voelde ik weer de energie, en besliste ik ervoor te gaan. Het is een van mijn meest intense jaren ooit geweest, waarin we het team hebben uitgebreid van 80 naar 140 mensen. Maar ik voel me als een kind in een snoepwinkel. We hebben elke dag duizend-en-een problemen, maar ik kom elke ochtend met de glimlach werken." DE CLERCQ. "Samen met Katleen moet ik van een O&O-bedrijf een commercieel succes maken, en zal ik de financiering aantrekken om de portfolio uit te breiden. Een beursgang behoort zeker tot de mogelijkheden, maar daarover is nog geen finale beslissing gevallen. "Na de zomer bekijken we met de aandeelhouders hoe de volgende financieringsronde eruit zal zien. Die kan er volgend jaar komen. Maar dat is nog pre-beursgang. Eerst moeten we laten zien dat we een succesvol product hebben en een succesvol bedrijf zijn. Pas dan kan gedacht worden aan een publieke ronde. Dat is ook de expliciete wens die de raad van bestuur bij mijn aanwerving heeft uitgesproken. Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat er een publieke notering kan komen, binnen een termijn van 24 à 36 maanden." VERLEYSEN. "Dat geven we niet vrij. Maar we zitten goed. We hebben vorig jaar 70 miljoen euro opgehaald, waarvan 38 miljoen bij bestaande investeerders en 12 miljoen bij twee nieuwe: Smile Invest en Anacura. De overige 20 miljoen komt van een lening van de EIB (Europese Investeringsbank, nvdr). Daarmee kunnen we ons eerste product goed op de markt brengen en hebben we voldoende werkkapitaal." VERLEYSEN. "Ik sport enorm graag, vooral fietsen. Ik beklim zeer graag een col, zoals de Izoard (een col buiten categorie in de Franse Alpen, nvdr). Maar mijn fietsen zijn stof aan het vergaren. Hopelijk krijg ik wat tijd om de Izoard opnieuw te beklimmen, wanneer ons product op de markt is. Dat zal ongetraind zijn en puur op karakter, maar het zal deugd doen. Afzien met een brede glimlach."