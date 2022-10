De verzekeringsgroep Ageas verwacht een negatieve impact van 175 miljoen euro op de nettowinst in het derde kwartaal. De boosdoeners zijn de "ongunstige financiële markten in China" en de impact van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk en Turkije, klinkt het woensdag voorbeurs in een winstwaarschuwing. Tom Simonts van KBC sust dat Ageas operationeel fundamenteel zo goed als verwacht presteert.

Bij de halfjaarcijfers had Ageas nog de prognose van 1 miljard euro winst bevestigd voor heel 2022. Die prognose was exclusief de impact van een financieel instrument uit het Fortis-verleden van Ageas en onder voorbehoud van de impact van extreme negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, aldus de verzekeringsgroep.

"Sindsdien heeft de inflatie zich doorgezet en is de aandelenmarkt in China bijzonder volatiel gebleken. De sterke onderliggende prestaties konden de impact van die ontwikkelingen niet compenseren."

Die evoluties zullen dus doorsijpelen in de cijfers, met een impact van 175 miljoen euro op de nettowinst van het derde kwartaal. Meer details verschaft Ageas bij de publicatie van de kwartaalcijfers op 9 november. Voor het dividend verandert er niets: Ageas handhaaft het vooruitzicht van een winst per aandeel voor het boekjaar 2022 die 9 procent hoger ligt. Dat is inclusief het eerder aangekondigde interim-dividend van 1,5 euro dat deze week nog uitgekeerd wordt.

Boven op de Chinese zorgen, verwijst Ageas naar de inflatie in het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Door de hyperinflatie in Turkije moet Ageas zijn activiteiten in het land ook anders waarderen, wat tot dusver een negatieve impact van 16 miljoen euro had.

Operationeel gezond

"Ageas blijft een mooi spaarvarken", stelt Tom Simonts, senior financial economist KBC Groep, verwijzend naar de winstwaarschuwing die de beursgenoteerde verzekeringsgroep vandaag publiceerde. "De negatieve afwaardering van de activiteiten in China is natuurlijk spijtig, maar niet onrustwekkend. De situatie in Turkije en het VK is dat evenmin. Integendeel, het VK stabiliseert. De geciteerde moeilijkheden zijn eenmalig en staan los van de operationele gezondheid. Met de activiteit van het verzekeringsbedrijf is dus niets aan de hand. Integendeel, de eventuele problemen van vorig jaar in de markt zijn getemperd."

Het dividend blijft buiten schot, laat Ageas nog weten. De groep handhaaft zijn beleid om zijn dividend dit jaar met 9 procent te laten groeien. "Dat duidelijk signaal stelt ons gerust", zegt Simonts. "De premie-inkomsten, noch de groei staan onder druk. De bollenwinkel van Ageas draait zoals verwacht."

Het feit dat de Chinese aandeelhouder Fosun (met 10% de grootste in Ageas) de voorbije weken participaties van de hand deed omdat het in zware tijden verkeert, weegt op het aandeel in het Belgische beursbedrijf. De voorbije nacht trok Moody's de rating van Fosun van B1 naar B2 naar beneden, verwijzend naar de moeilijkheden met de kortetermijnkredieten. "Fosun organiseert een uitverkoop, en Ageas is een gemakkelijk aandeel om van de hand te doen", verwacht Simonts. "Logisch dus dat daarover gespeculeerd wordt."

Volgens de econoom komt de winstwaarschuwing van Ageas ook op een slechte dag, nu de markt al erg somber is door de slechte prestaties van de technologieaandelen. "Dat pessimisme helpt niet voor de koers van het aandeel", besluit hij.

