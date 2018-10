Toenemende onzekerheid belaagt buitenlandse investeringen: 'Je weet niet wat er morgen komt'

Handelsoorlogen, brexit, schuldenexplosie, populisme en ander onheil maken de wereld met de dag onzekerder. Toch blijven onze bedrijven investeren in het buitenland. Want economisch gaat het niet zo slecht, voorlopig toch. Maar hoelang kun je nog investeren in een almaar dollere wereld?