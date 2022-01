De beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC pompt in totaal 10 miljoen euro in zonneparken en datacenters in België. Dat meldt de investeerder maandagochtend.

TINC verwerft een belang van 50 procent in een portefeuille van operationele zonneparken op bedrijfsdaken in Vlaanderen, met een productiecapaciteit van 12 MW. Dit betekent voor TINC een investering van ongeveer 5 miljoen euro, stelt de investeerder in een persbericht.

Daarnaast doet TINC ook een investering van 5 miljoen euro in zijn participatie Datacenter United. Het gaat om de financiering van het partnerschap met DC Star, een verstrekker van colocatiediensten met datacenters in Oostkamp, Gent en Burcht.

