Tim Van Hauwermeiren, CEO van argenx, is de tweede genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Tim Van Hauwermeiren

Wat is de volgende grote stap voor argenx?

TIM VAN HAUWERMEIREN."Onze eerste productlancering in 2021, simultaan in de Verenigde Staten en Japan, de belangrijkste farmamarkten. Dat is een enorme sprong voor een biotechbedrijfje als argenx, dat 200 werknemers telt. Wij zijn in de Bel-20 het nummer één in marktkapitalisatie per capita, dat is fenomenaal. Het aantal personeelsleden moet verdubbelen naar 400. Het wordt dan een enorme uitdaging om de bedrijfscultuur te bewaren."

U maakt zich geen zorgen.

VAN HAUWERMEIREN. "We zitten in een gezegende situatie. We hebben verschillende moleculen die werken en waarvan we overtuigd zijn dat het medicijnen worden. We zitten ook in de luxepositie dat we enorm veel cash hebben. Er zijn niet veel biotechbedrijven die dat kunnen zeggen. Maar het zijn onze mensen die het verschil maken. Mensen lossen problemen op, niet de technologie."

U wordt geprezen voor uw sterke communicatie.

VAN HAUWERMEIREN. "Je mag nog zo goed kunnen pitchen, je wordt alleen beoordeeld op wat je aflevert. Altijd de daad bij het woord voegen. Pas onlangs is een groot Amerikaans fonds ingestapt, terwijl ik die mensen jarenlang ontelbare keren heb opgezocht. Zij keken niet naar de aandelenkoers, ze hielden ons al die tijd in de gaten om te zien of we deden wat we beloofden. Nu waren ze er klaar voor.

"Mijn job is ook geëvolueerd. Ik was lang alleen bezig met de interne keuken en overleven. Pas sinds september vorig jaar hebben we voldoende cash om te doen wat we echt willen doen. Mijn rol is nu meer extern: niet alleen meer praten met aandeelhouders en investeerders, maar steeds meer met patiënten en dokters. Volgend jaar moet ik ook in dialoog gaan met de instanties die medicijnen terugbetalen."

Wat doet het bedrijf?

Argenx ontwikkelt geneesmiddelen voor zeldzame ziektes op basis van antistoffen van lama's, waarmee eerder ook sectorgenoot Ablynx een hoge vlucht heeft genomen. De antistoffen van lama's lijken sterk op die van de mens, zodat ze uiterst geschikt zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

Vandaar de keuze

Bio-ingenieur Tim Van Hauwermeiren richtte argenx mee op in 2008. Sindsdien is het Gentse bedrijf in sneltreinvaart uitgegroeid tot een toonaangevend Europees biotechbedrijf met een brede pijplijn van potentiële medicijnen. Ten laatste eind 2021 moet een eerste product, tegen de spierziekte myastenia gravis, op de Amerikaanse markt komen. Van Hauwermeiren wil argenx ook uitbouwen tot een volledig geïntegreerd immuno-oncologiebedrijf. De communicatief vaardige CEO heeft een stevig trackrecord in het smeden van sterke deals met grote farmaspelers. Zo sloot hij begin 2019 een lucratief licentieakkoord met Janssen voor de verdere ontwikkeling van een kandidaat-medicijn tegen bloedkanker. Van Hauwermeiren orkestreerde twee succesvolle beursgangen voor argenx, dat in 2014 debuteerde op Euronext Brussel en drie jaar later op Nasdaq. Hij heeft er ook voor gezorgd dat het bedrijf ruim 1 miljard dollar op de bank heeft staan.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De sprong naar een internationaal groeibedrijf dat ook kantoren heeft in Boston en Tokio", zegt Van Hauwermeiren. "We bereiden de lancering van ons eerste product al druk voor. Even markant is de spectaculaire transformatie van onze aandeelhoudersbasis dit jaar. We hebben de grote beleggingsfondsen binnengehaald om dit bedrijf voort uit te bouwen. Onze aandeelhoudersbasis is rock solid. "

De belangrijkste uitdaging

"Groeien met de juiste mensen. Niet alleen mensen met de juiste competenties en expertise, maar meer nog mensen met de juiste attitude die passen in onze bedrijfscultuur. Ze moeten zich opstellen als mede-eigenaar van het bedrijf en willen leren. Die mensen vind je niet op elke hoek van de straat."