De tijdelijke economische werkloosheid onder arbeiders klokte voor 2019 af op 0,95 procent, of het hoogste peil van de laatste vier jaar. In 2018 ging het nog om 0,62 procent.

Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta woensdag op basis van gegevens van arbeiders in dienst bij 32.000 werkgevers uit de private sector. De eerste negen maanden van 2019 was er al een stijging in vergelijking met vorige jaren en die stijging zette zich door in de laatste drie maanden van 2019.

De stijging van de economische werkloosheid is volgens Acerta een gevolg van de vertraging van de Belgische economische groei. Opvallend is dat de stijging zich in 2019 vooral voordoet in de grootste bedrijven. De regionale verschillen blijven dezelfde. Vlaanderen (1,12 procent) noteert een iets hoger economisch werkloosheidspercentage dan Wallonië (0,93 procent). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft met 0,08 procent economische werkloosheid kampen met een structurele arbeidskrapte.

Heel verrassend vindt Acerta de stijging niet. 'De economische werkloosheid was in 2018 immers naar een historisch dieptepunt gezakt, wat meteen ook betekende dat er nog nauwelijks rek zat op de arbeidsmarkt. Maar de tijdelijke werkloosheid steeg het afgelopen jaar wel meteen tot het hoogste niveau van de voorbije vier jaar', klinkt het.

'De tijdelijke economische werkloosheid is deel van de flexibele schil van bedrijven', zegt Dirk Vanderhoydonck, director Acerta Consult. 'Een airbag is EWL evenwel niet. Als het gebrek aan werk structureel wordt, wordt dit niet meer opgelost door arbeiders tijdelijk op non-actief te zetten. Om drastische maatregelen, zoals ontslag, te vermijden kan men best tijdig voorzien om medewerkers te 'rematchen' en dus te gaan kijken naar mogelijk andere of bijkomende rollen binnen de organisatie. Feit is dat, ondanks de economische vertraging, de structurele krapte op de arbeidsmarkt zal blijven. Als werkgever is het dus belangrijk hierop te anticiperen. De indicator van economische werkloosheid kan dus ook als opportuniteit gezien worden om te gaan kijken over welke andere talenten de medewerker beschikt.'

Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta woensdag op basis van gegevens van arbeiders in dienst bij 32.000 werkgevers uit de private sector. De eerste negen maanden van 2019 was er al een stijging in vergelijking met vorige jaren en die stijging zette zich door in de laatste drie maanden van 2019.De stijging van de economische werkloosheid is volgens Acerta een gevolg van de vertraging van de Belgische economische groei. Opvallend is dat de stijging zich in 2019 vooral voordoet in de grootste bedrijven. De regionale verschillen blijven dezelfde. Vlaanderen (1,12 procent) noteert een iets hoger economisch werkloosheidspercentage dan Wallonië (0,93 procent). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft met 0,08 procent economische werkloosheid kampen met een structurele arbeidskrapte. Heel verrassend vindt Acerta de stijging niet. 'De economische werkloosheid was in 2018 immers naar een historisch dieptepunt gezakt, wat meteen ook betekende dat er nog nauwelijks rek zat op de arbeidsmarkt. Maar de tijdelijke werkloosheid steeg het afgelopen jaar wel meteen tot het hoogste niveau van de voorbije vier jaar', klinkt het. 'De tijdelijke economische werkloosheid is deel van de flexibele schil van bedrijven', zegt Dirk Vanderhoydonck, director Acerta Consult. 'Een airbag is EWL evenwel niet. Als het gebrek aan werk structureel wordt, wordt dit niet meer opgelost door arbeiders tijdelijk op non-actief te zetten. Om drastische maatregelen, zoals ontslag, te vermijden kan men best tijdig voorzien om medewerkers te 'rematchen' en dus te gaan kijken naar mogelijk andere of bijkomende rollen binnen de organisatie. Feit is dat, ondanks de economische vertraging, de structurele krapte op de arbeidsmarkt zal blijven. Als werkgever is het dus belangrijk hierop te anticiperen. De indicator van economische werkloosheid kan dus ook als opportuniteit gezien worden om te gaan kijken over welke andere talenten de medewerker beschikt.'