Inno zal de tijdelijke werkloosheid voor een deel van zijn personeel sneller stopzetten dan eerder gepland. Dat heeft de groep bevestigd nadat de krant La Libre Belgique erover had geschreven.

Twee weken geleden raakte bekend dat warenhuisketen Inno een deel van zijn personeel tot eind juni op tijdelijke werkloosheid zou zetten omdat de verkoop tegenviel. Nu is beslist dat de maatregel ingetrokken wordt vanaf 2 mei.

In de week van 2 mei, wanneer de groep zijn 125-jarige bestaan viert, zou de maatregel al tijdelijk opgeschort worden. Nu is dus beslist om ze daarna niet opnieuw te activeren.

De tijdelijke werkloosheid trof de zestien winkels en het hoofdkantoor, of ongeveer 700 mensen.

Twee weken geleden raakte bekend dat warenhuisketen Inno een deel van zijn personeel tot eind juni op tijdelijke werkloosheid zou zetten omdat de verkoop tegenviel. Nu is beslist dat de maatregel ingetrokken wordt vanaf 2 mei. In de week van 2 mei, wanneer de groep zijn 125-jarige bestaan viert, zou de maatregel al tijdelijk opgeschort worden. Nu is dus beslist om ze daarna niet opnieuw te activeren. De tijdelijke werkloosheid trof de zestien winkels en het hoofdkantoor, of ongeveer 700 mensen.