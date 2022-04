Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Wanneer je een groot netwerk hebt, is de kans groot dat je vroeg of laat de vraag krijgt 'of je niet iemand kent voor deze of gene job'. Peter De Buck verwees jarenlang met veel plezier kennissen door, tot hij in 2005 eens opsomde hoeveel mensen hij zo ergens had aangebracht. Hij kwam al snel aan meer dan twintig namen. Wat als hij dat aanbod en die vraag digitaal op elkaar zou afstellen, dacht hij.

Samen met Patrick Verrept lanceerde hij Connecting-Expertise, een onlineplatform waarop bedrijven makkelijk tijdelijke werkkrachten kunnen zoeken, inhuren en beheren. "De eerste twee jaar was bpost onze enige klant", zegt Peter De Buck. "Dat was geen gezonde situatie, maar we zijn de voorbije jaren uitgegroeid naar een portfolio van meer dan 150 bedrijven. Onder meer ING, Belfius, AXA, Engie, Fluvius en de Vlaamse overheid zoeken via ons platform tijdelijke werkkrachten. Dagelijks gaat het om ruim 14.000 mensen."

De scale-up heeft een team van twintig mensen en een omzet van 18 miljoen euro. "We hebben nooit extern kapitaal gezocht. Door die organische groei moesten we wel iedere cent twee keer omdraaien voor we ze uitgaven", legt de ondernemer uit. In al die jaren evolueerde het landschap. Er zijn volgens De Buck al heel wat gelijkaardige platformen, maar weinige kunnen om met de complexiteit van grote organisaties. "Wij digitaliseren alle stappen die nodig zijn bij het werken met tijdelijke werkkrachten. Sommige klanten werken met verschillende aankoopsystemen, waar wij dan de koppelingen mee maken."

Platformen als Connecting-Expertise mogen dan wel ingeburgerd zijn, dat is voor De Buck geen reden om niet meer te innoveren: "In het begin dachten we dat we het platform één keer moesten ontwikkelen en het daarna gewoon moesten verkopen, maar zo werkt het niet. Elk kwartaal leggen we onze roadmap voor aan klanten om discussies te openen. Je moet luisteren en blijven innoveren."

