Kernreactor Tihange 2 wordt naar verwachting om middernacht weer opgestart. Dat bevestigt uitbater Engie.

Tihange 2 viel woensdag onverwacht stil. Aanleiding bleek een technisch probleem in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Een klep in een watertoevoerleiding ging bij een test automatisch dicht, waardoor de reactor zichzelf uitschakelde.

Intussen is het technisch euvel hersteld.

