De suikerraffinaderij Tiense Suiker wil de komende jaren een CO2-reductie realiseren van meer dan 5.700 ton. Het bedrijf wil dat doen door volgende maand een nieuwe diffusietoren te bouwen. Dat meldt Erwin Boonen, directeur grondstoffen bij Tiense Suiker, bij de start van de bietencampagne dinsdag.

Een diffusietoren is een soort groot vat met water dat de suiker uit de suikerbieten haalt, nadat die gewassen en gesneden zijn. Door nieuwe technologie is het mogelijk om dat proces uit te voeren door minder water te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Boonen rekent op een jaarlijkse besparing van meer dan 5.700 ton CO2 en 150.000 kubieke meter aan water.

'Door veranderende Europese regelgeving is de prijs die we krijgen voor onze suiker gedaald. De prijs die we betalen voor de suikerbieten is wel hetzelfde gebleven. Daardoor zijn suikeractiviteiten de laatste jaren verlieslatend', zegt Boonen. 'Maar ondanks die ontwikkelingen willen we meestappen in het verhaal van verduurzaming. Het is onze visie om het milieu zo veel mogelijk te sparen bij onze suikerproductie. De bouw van de toren is een belangrijke stap daar naartoe.'

De bouw van de toren vraagt een investering van 25 miljoen euro. Een miljoen euro wordt bijgepast door de Vlaamse regering. Volgens de huidige planning wordt de eerste officiële steen gelegd op 21 oktober, en kan de nieuwe toren in gebruik worden genomen bij het begin van de bietencampagne over twee jaar, dus rond begin september 2023.

Het bedrijf Tiense Suiker is goed voor de productie van 500.000 à 650.000 ton witte suiker op jaarbasis.

Een diffusietoren is een soort groot vat met water dat de suiker uit de suikerbieten haalt, nadat die gewassen en gesneden zijn. Door nieuwe technologie is het mogelijk om dat proces uit te voeren door minder water te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Boonen rekent op een jaarlijkse besparing van meer dan 5.700 ton CO2 en 150.000 kubieke meter aan water. 'Door veranderende Europese regelgeving is de prijs die we krijgen voor onze suiker gedaald. De prijs die we betalen voor de suikerbieten is wel hetzelfde gebleven. Daardoor zijn suikeractiviteiten de laatste jaren verlieslatend', zegt Boonen. 'Maar ondanks die ontwikkelingen willen we meestappen in het verhaal van verduurzaming. Het is onze visie om het milieu zo veel mogelijk te sparen bij onze suikerproductie. De bouw van de toren is een belangrijke stap daar naartoe.' De bouw van de toren vraagt een investering van 25 miljoen euro. Een miljoen euro wordt bijgepast door de Vlaamse regering. Volgens de huidige planning wordt de eerste officiële steen gelegd op 21 oktober, en kan de nieuwe toren in gebruik worden genomen bij het begin van de bietencampagne over twee jaar, dus rond begin september 2023. Het bedrijf Tiense Suiker is goed voor de productie van 500.000 à 650.000 ton witte suiker op jaarbasis.