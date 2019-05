Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp gaat 6.000 banen schrappen, nu het verwacht dat de geplande fusie met de Europese activiteiten van Tata Steel niet doorgaat. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, klinkt het.

Bij het Duitse staalconcern werken 27.000 mensen. Het veto van Europa tegen de fusieplannen komt volgens topman Guido Kerkhoff als 'een zware slag'.

De 6.000 banen worden de volgende drie jaar geschrapt. Zo'n 4.000 daarvan in Duitsland, bevestigt Kerkhoff vrijdag. Toen de fusieplannen met Tata aangekondigd werden, was er nog sprake van 4.000 ontslagen waarvan 2.000 in Duitsland.

Met de vakbond IG Metall was een werkzekerheidsgarantie tot september 2026 overeengekomen, net als de garantie op het behoud van de fabrieken in Duitsland. Maar die CAO zal nu niet in voege treden, aldus de personeelsdirecteur.

Kerkhoff zei vrijdag ook dat het staalconcern als één geheel blijft opereren, en niet zal worden opgesplitst in twee aparte eenheden. Maar om extra geld in kas te krijgen, wil het wel de winstgevende lifttak naar de beurs brengen.