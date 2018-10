Thomas Van Craen (CEO Triodos Bank België): 'De Thalys zorgt voor een breuk tussen werk en privé'

'De groep mensen die bewust tijd maakt voor andere zaken dan het werk groeit misschien wel. Maar ik zie toch nog een heleboel anderen bij wie de grens tussen werk en privé heel vaag is. Bij mij is die grens er sinds een paar jaar wel. Letterlijk zelfs. Het weekend breng ik door in Nederland, waar mijn gezin woont, en tijdens de week werk ik in België. Ik concentreer me tijdens de week volledig op mijn werk, zodat ik in het weekend zo weinig mogelijk moet werken. Vaak zelfs helemaal niet. Dat is anders dan vroeger. Mijn werkweek telde lange tijd minstens zes dagen. Dat was zo gegroeid, het was sociaal aanvaard en ook mijn gezin ging erin mee. Dat ik nu ...