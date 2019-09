Thomas Cook België lijkt voorlopig aan het faillissement te ontsnappen. De directie mikt op een doorstart voor een 500-tal werknemers.

Thomas Cook België vraagt de handelsrechter om de touroperator grotendeels te beschermen tegen schuldeisers. Voor twee entiteiten wordt wel het faillissement aangevraagd.

In een toelichting meldt CEO Jan Dekeyser dat Thomas Cook België mikt op een doorstart voor het grootste deel van het bedrijf. Daardoor zouden 501 banen gered kunnen worden, mogelijk door een overname. Voor twee entiteiten, samen goed voor 75 werknemers, valt wel het doek. 'We hebben geen andere keuze dan de boeken neer te leggen voor twee van de drie vennootschappen, Thomas Cook België (70 medewerkers) en Thomas Cook Retail (5 medewerkers)', aldus CEO Dekeyser.

Voor de derde vennootschap zal bescherming worden aangevraagd tegen schuldeisers. Het gaat om Thomas Cook Retail België, dat onder meer het personeel op de hoofdzetel en in de winkels omvat. Er zijn volgens de CEO al 'diepgaande contacten' met geïnteresseerde investeerders om deze laatste, rendabele entiteit gedeeltelijk of integraal over te nemen. Dekeyser liet nog weten dat de lonen van de maand september volledig uitbetaald werden.