Thijs Naeyaert wordt vanaf 1 december de nieuwe directeur van de Krant van West-Vlaanderen (KW). Dat meldt Roularta Media Group, die eigenaar is van de krant.

Huidig directeur Stefaan Vermeersch verlaat na acht jaar zijn post en gaat 'extern een nieuwe uitdaging' aan. De 36-jarige Naeyaert is momenteel commercieel directeur bij Roularta Local Media (RLM) en werkt al vijftien jaar voor de mediagroep. Hij gaat zijn huidige functie bij RLM en zijn nieuwe functie bij KW combineren.

'De synergie tussen RLM en KW wordt een belangrijke hoeksteen in West-Vlaanderen', benadrukt Luk Wynants, directeur van RLM. 'Met twee sterke salesteams scoren we daar het hoogst. De hertekende organisatie is een opportuniteit voor creativiteit en innovatie', aldus de directeur.

Naeyaert wil alvast werk maken van een verdere digitalisering van de krant in 2023: 'In deze veranderende tijden moet KW blijven evolueren en innoveren. Dat zijn we verplicht aan onze trouwe lezers en adverteerders.'

De Krant van West-Vlaanderen is digitaal aanwezig op de website kw.be en geeft verschillende provincie- en lokale kranten uit, zoals 'De Weekbode', "Brugs Handelsblad', 'De Zeewacht', 'Het Wekelijks Nieuws' en 'KW Weekend'.

Volgens recente cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) heeft KW een bereik van zowat 538.000 lezers.

