Louis De Poortere neemt het Evergemse bedrijf Calcutta over. Calcutta zit al jaren in de moeilijkheden en vroeg vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers.

Calcutta, dat 41 werknemers telt, is een van de oudste nog actieve weverijen van België. Het bedrijf produceert muurbekleding uit textiel en zonnewering, De industriële productiesite van 2 ha bevindt zich in het centrum van de Evergemse deelgemeente Sleidinge. Het bedrijf kreeg het de laatste jaren financieel zwaar te verduren. In 2015 verwierf de Britse onderneming Muraspec een meerderheidsparticipatie.

Het bedrijf hoopte daarna met een reeks nieuwe textielproducten nieuwe markten te kunnen aanspreken. Maar de vraag viel terug 'en de brexitperikelen hadden een zeer negatieve impact op de omzet en de marges', geeft het bedrijf aan in een persbericht. De overname betekent dat voormalig CEO Christof Vermeersch van Group De Poortere de nieuwe CEO van Calcutta wordt.

Calcutta is al vele jaren verlieslatend en stuurde in 2016 al enkele werknemers op brugpensioen. In 2018 moest het bedrijf al tijdelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aanvragen. Er heerst ook al een tijd economische werkloosheid.