De structurele tewerkstelling, dit wil zeggen zonder interim- en studentenjobs, bij kmo's in de privésector is in België gestegen tot op het niveau van voor de coronacrisis, in februari 2020. Voor Vlaanderen zijn de cijfers zelfs beter dan in november 2019. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Worx van de loongegevens van meer dan 21.000 kmo's met meer dan 320.000 werknemers over de laatste twee jaar.

In de eerste jaarhelft van 2021 is de tewerkstelling fors gestegen. Eind juni dit jaar noteert SD Worx een stijging van 1,2 procent in het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van eind december 2020. De stijging geldt voor alle sectoren, met uitzondering van transport en opslag, onderwijs, zorgsector en bouw, waar een licht negatieve of eerder stabiele situatie wordt waargenomen. In de al zwaar getroffen horeca gaat het om een inhaalbeweging. 'Er zijn opnieuw meer kmo's die aanwerven dan kmo's die te maken krijgen met ontslag', zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo's van SD Worx. 'We verwachten deze zomer in het hele land opnieuw het tewerkstellingsniveau van voor de crisis, als de pandemie niet verergert. De laatste zes maanden zijn de drie sterkst presterende sectoren 'informatie en communicatie' (+2,95 %), 'financiële diensten en verzekeringen' (+2,80 %) en 'vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten' (+2,29 %).' Het percentage kmo's dat te maken krijgt met ontslagen daalt opnieuw tot één op de tien. Dat is hetzelfde niveau als in 2020, en lager dan in 2019. Eén op de zeven kmo's heeft in juni minstens één medewerker aangeworven.