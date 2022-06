De wegen van Test Aankoop en energiemakelaar Gaele scheiden. Dat heeft de consumentenorganisatie woensdag aangekondigd.

Gaele is een vergelijkingsplatform voor elektriciteit en aardgas, dat ook de overstap naar een nieuwe leverancier regelt. Eind 2018 ging het platform een verregaande samenwerking aan met Test Aankoop.

Maar het platform kampte bij de start met kinderziektes. Klanten werden automatisch overgeschakeld naar een andere leverancier, zonder dat ze expliciet toestemming gaven. Nieuwe contracten bleken niet altijd goedkoper. Het leverde ook Test Aankoop, dat zijn naam had verbonden aan het platform, kritiek op. We werden af en toe in een "oncomfortabele positie" gemanoeuvreerd, geeft Test Aankoop toe.

Vier jaar later scheiden de wegen van Test Aankoop en Gaele. Een samenwerking tussen een consumentenorganisatie en een speler op de energiemarkt blijkt een moeilijk huwelijk te zijn. "De onafhankelijkheid van Test Aankoop bij de beoordeling van marktactoren is cruciaal en moet ondubbelzinnig zijn. Na uitgebreid en constructief overleg hebben Test Aankoop en Gaele daarom besloten de naam Test Aankoop los te koppelen van Gaele en de samenwerking stop te zetten. Die stopzetting van de samenwerking zal geleidelijk gebeuren.

Vanaf september 2022 zal de naam Test Aankoop volledig van Gaele zijn losgekoppeld", aldus de verbruikersorganisatie woensdag in een persbericht.

