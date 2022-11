Chemiebedrijf Tessenderlo is woensdag gestart met zijn overnamebod op weefgetouwenproducent Picanol. Aandeelhouders kunnen tot midden december intekenen op het ruilbod.

Ondernemer Luc Tack, die zowel Tessenderlo als Picanol controleert, had de fusie in de zomer bekendgemaakt. Eind 2015 was er al eens een poging om beide bedrijven samen te brengen.

De referentieaandeelhouders van Picanol - naast Tack die het gros van de aandelen bezit, ook Patrick Steverlynck - ruilen hun Picanol-aandelen met 2,36 stuks nieuwe aandelen van Tessenderlo. De overige Picanol-aandeelhouders - minder dan 10 procent van de aandelen is freefloat - kunnen tot 14 december intekenen op hetzelfde ruilbod.

In de nieuwe constellatie wordt Picanol een van vijf bedrijfseenheden van Tessenderlo. Momenteel is de situatie andersom: Picanol is via dochter Verbrugge de grootste aandeelhouder van Tessenderlo.

Tack en Steverlynck zouden na de afronding van de overname iets minder dan twee derde van het nieuwe Tessenderlo in handen hebben.

