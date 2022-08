Chemie- en industriegroep Tessenderlo heeft donderdag voor de tweede maal dit jaar de prognoses voor heel 2022 opgetrokken. Winst en omzet gingen in het eerste halfjaar meer dan 30 procent hoger.

Het bedrijf verwacht voortaan een aangepaste winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (aangepaste ebitda) die 15 tot 20 procent hoger zal zijn dan in 2021, toen het om 354,2 miljoen euro ging. In juni werd de prognose al opgetrokken van een winstcijfer in lijn met 2021 naar een cijfer dat ongeveer 10 procent hoger is.

"Deze hogere vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2022 zijn het gevolg van de eerste sterke jaarhelft, terwijl de resultaten van de tweede jaarhelft verwacht worden in lijn te zullen liggen met dezelfde periode een jaar eerder", klinkt het in het persbericht. Tessenderlo benadrukt daarbij wel de volatiele geopolitieke, economische en financiële omgeving.

De omzet ging het in het eerste semester 31,2 procent hoger tot 1,34 miljard euro en de aangepaste ebitda steeg met 34 procent tot 247,6 miljoen euro. De stijging was tweemaal zo groot bij de nettowinst: +68,2 procent tot 163,6 miljoen euro.

Begin deze zomer had het bedrijf van ondernemer Luck Tack aangekondigd dat het een nieuwe fusiepoging waagt met weefgetouwenproducent Picanol, eveneens in handen van Tack. Concreet lanceert Tessenderlo een ruilbod op Picanol. In de nieuwe constellatie wordt Picanol een van vijf bedrijfseenheden ('machines & technology') van Tessenderlo Group. Momenteel is de situatie andersom: Picanol is de grootste aandeelhouder van Tessenderlo. De bedrijven mikken op 1 januari 2023 om de integratie in werking te laten treden.

Eind 2015 was er al eens een poging om de bedrijven samen te brengen in één industriële groep, maar toen was er onvoldoende steun.

