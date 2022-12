De chemiegroep Tessenderlo heeft de weefgetouwenproducent Picanol bijna volledig in handen gekregen. Ze heropent na Nieuwjaar het ruilbod voor de overige aandeelhouders, zo maakte Tessenderlo dinsdag nabeurs bekend.

Tessenderlo kondigde het ruilbod - 2,36 aandelen Tessenderlo per aandeel Picanol - eerder dit jaar aan. Tijdens de eerste aanvaardingsperiode (van begin november tot midden december) werden ruim 17,5 miljoen aandelen Picanol ingebracht, waardoor Tessenderlo 97,90 procent van Picanol in handen heeft. Van 2 tot en met 20 januari start een nieuwe aanvaardingsperiode.

'De aandeelhouders van Picanol Group hebben duidelijk hun vertrouwen uitgesproken in ons project om Picanol Group en Tessenderlo Group in één sterkere, industriële groep te combineren', reageert CEO Luc Tack, die beide bedrijven controleert, in een persbericht. 'We zijn ervan overtuigd dat we met een gediversifieerde groep meer aandeelhouderswaarde kunnen creëren door de uitvoering van een duurzame industriële langetermijnstrategie', klinkt het.

Bij de aankondiging van de plannen was gezegd dat het fusiebedrijf zowat 2,7 miljard euro omzet zal draaien, goed voor een aangepaste ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, waardeverminderingen en afschrijvingen) van meer dan 430 miljoen euro (cijfers 2021). Het bedrijf zou meer dan 7.000 werknemers tellen en actief zijn in meer dan honderd landen. Picanol zou een van vijf bedrijfseenheden worden van Tessenderlo Group.

Eind 2015 was er al eens een poging om de bedrijven samen te brengen in één industriële groep, maar toen was er onvoldoende steun.

