De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla zal geen staatssteun gebruiken bij de bouw van zijn geplande batterijenfabriek ten oosten van Berlijn in. De aanvraag voor die staatssteun wordt ingetrokken, zo heeft Tesla vrijdag bekendgemaakt en het is door het Duitse ministerie van Economie bevestigd.

Het is niet duidelijk hoeveel steun Tesla precies kon krijgen, maar het gaat naar verluidt om miljarden euro's. De financiering, die was goedgekeurd door de autoriteiten van de Europese Unie, zal nu beschikbaar zijn voor andere projecten.

Tesla behoudt wel de plannen voor de accu- en recyclingfabriek in de deelstaat Brandenburg, die de Duitse hoofdstad omringt. Op die locatie heeft de autofabrikant ook een 'gigafabriek' gebouwd voor het in elkaar zetten van zijn auto's, maar het bedrijf wacht nog altijd op goedkeuring om de fabriek in gebruik te kunnen nemen.

