De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla zag de winst en de omzet in het eerste kwartaal van het jaar fors stijgen. Eerder werd al bekend dat Tesla in de afgelopen periode een recordaantal auto's aan klanten had geleverd.

De nettowinst steeg naar 438 miljoen dollar tegen 16 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van meer dan 2600 procent. De totale omzet ging naar bijna 10,4 miljard dollar van ongeveer 6 miljard dollar een jaar terug, een toename van 74 procent. In 2020 zette Tesla voor het eerst een jaarwinst in de boeken. Dat was niet alleen te danken aan de autoverkoop, want Tesla verdient ook veel geld met de verkoop van emissierechten aan andere autobedrijven. Deze handel in emissierechten leverde dit kwartaal 518 miljoen dollar aan extra omzet op voor Tesla, 46 procent meer dan een jaar eerder. In de afgelopen periode werden wereldwijd 184.800 Tesla-auto's afgeleverd, ondanks de chiptekorten waarmee autobouwers wereldwijd te kampen hebben waardoor fabrieken tijdelijk moeten worden stilgelegd. De grootste markten voor het Californische Tesla zijn de Verenigde Staten en China.