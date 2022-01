Autobouwer Tesla verkocht in 2021 meer dan 936.000 voertuigen, een toename van 87 procent ten opzichte van 2020. In het vierde kwartaal alleen al leverde Tesla een recordaantal van 308.600 voertuigen geleverd.

Dat heeft het bedrijf van Elon Musk, de rijkste man ter wereld, zondag gemeld.

Model 3 en Model Y maken het leeuwendeel van de verkochte wagens uit, goed voor meer dan 911.000 verkochte voertuigen over het hele jaar. De andere voertuigen zijn luxewagens van het type Model S en Model X, die voor respectievelijk 90.000 dollar en 100.000 dollar over de toonbank gaan.

Tesla streeft op lange termijn naar een jaarlijkse stijging van de leveringen met minstens 50 procent.

In het vierde kwartaal overtrof de werkelijkheid de verwachtingen: analisten voorspelden 236.000 leveringen in de laatste drie maanden van het jaar. De auto-industrie werd in het voorbije jaar getroffen door chipstekorten. Ook Tesla moest in zijn productie een versnelling lager schakelen, maar vond een manier om zijn software aan nieuwe chips aan te passen.

