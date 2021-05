De Amerikaanse autobouwer Tesla zet betalingen met de cryptomunt bitcoin opnieuw stop uit milieuoverwegingen. Het concern nam de beslissing vanwege het snel toenemende verbruik van fossiele brandstoffen voor het delven van bitcoin en de transacties, schreef Tesla-topman Elon Musk op Twitter.

Vooral het gebruik van steenkool is volgens Musk problematisch, omdat die hoogste uitstoot van alle brandstoffen heeft.

'Cryptomunten zijn op veel vlakken een goed idee en we geloven dat ze een veelbelovende toekomst hebben, maar dat mag niet ten koste gaan van het milieu', aldus Musk in een mededeling. 'Tesla zal geen bitcoins verkopen en we zijn van plan ze weer te gebruiken van zodra het delven duurzamer wordt op vlak van energie.' Musk geeft ook aan te kijken naar andere cryptomunten, die een minder grote impact hebben op het milieu.

Sinds eind maart was het in de VS mogelijk om een Tesla te kopen met bitcoins. Tesla gaf eerder dit jaar aan zelf 1,5 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in de digitale munt. De waarde van de bitcoin schoot daardoor de hoogte in. In het eerste kwartaal haalde Tesla nog 100 miljoen dollar op door de verkoop van een deel van zijn bitcoins.

Energie om te 'delven'

De munt bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen of delven. Die processen vergen enorm veel energie en milieuactivisten uiten al langer kritiek vanwege de impact op het milieu.

