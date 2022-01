De maker van elektrische auto's Tesla heeft kritiek gekregen van Amerikaanse mensenrechtenorganisaties en handelsgroepen op de opening van een showroom in de Chinese regio Xinjiang. Het concern van miljardair Elon Musk lijkt daarmee verstrikt te raken in de politieke spanningen tussen Washington en Peking.

Xinjiang is de afgelopen jaren een belangrijk conflictpunt geworden tussen westerse regeringen en China. Volgens VN-experts en mensenrechtenorganisaties worden meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, in de regio in kampen vastgehouden. Washington beschuldigt China zelfs van genocide tegen de Oeigoerse moslimminderheid. De Amerikaanse president Joe Biden heeft op 23 december een wet ondertekend die de invoer uit Xinjiang verbiedt vanwege bezorgdheid over dwangarbeid daar. Door de wet moeten bedrijven voortaan duidelijk kunnen aantonen dat de producten die ze uit de regio halen niet met dwangarbeid zijn gemaakt.

De Verenigde Staten en enkele andere landen hebben ook een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking in februari afgekondigd vanwege de kwestie.

China verwerpt de beschuldigingen van dwangarbeid of andere vormen van misbruik in de regio en zegt dat de kampen beroepsopleidingen aanbieden en dat bedrijven hun beleid daar moeten respecteren.

'Slavenarbeid verdoezelen'

Tesla kondigde afgelopen vrijdag de opening van de showroom in Urumqi, de regionale hoofdstad van Xinjiang, aan via zijn officiële account op het Chinese socialmediaplatform Weibo. Dinsdag bekritiseerde de Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties, de grootste Amerikaanse burgerrechten- en belangenbehartigingsgroep voor moslims, de stap en zei dat Tesla 'genocide steunt' en dat het bedrijf de showroom moet sluiten.

Soortgelijke kritiek kwam van de Amerikaanse handelsgroep Alliance for American Manufacturing en de Amerikaanse senator Marco Rubio, de opsteller van de wet voor het importverbod van producten uit Xinjiang. In een reactie op de opening van de showroom van Tesla verklaarde Rubio dat 'bedrijven zonder nationaliteit de Chinese Communistische Partij helpen om genocide en slavenarbeid in de regio te verdoezelen'.

Xinjiang is de afgelopen jaren een belangrijk conflictpunt geworden tussen westerse regeringen en China. Volgens VN-experts en mensenrechtenorganisaties worden meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, in de regio in kampen vastgehouden. Washington beschuldigt China zelfs van genocide tegen de Oeigoerse moslimminderheid. De Amerikaanse president Joe Biden heeft op 23 december een wet ondertekend die de invoer uit Xinjiang verbiedt vanwege bezorgdheid over dwangarbeid daar. Door de wet moeten bedrijven voortaan duidelijk kunnen aantonen dat de producten die ze uit de regio halen niet met dwangarbeid zijn gemaakt. De Verenigde Staten en enkele andere landen hebben ook een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking in februari afgekondigd vanwege de kwestie. China verwerpt de beschuldigingen van dwangarbeid of andere vormen van misbruik in de regio en zegt dat de kampen beroepsopleidingen aanbieden en dat bedrijven hun beleid daar moeten respecteren. Tesla kondigde afgelopen vrijdag de opening van de showroom in Urumqi, de regionale hoofdstad van Xinjiang, aan via zijn officiële account op het Chinese socialmediaplatform Weibo. Dinsdag bekritiseerde de Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties, de grootste Amerikaanse burgerrechten- en belangenbehartigingsgroep voor moslims, de stap en zei dat Tesla 'genocide steunt' en dat het bedrijf de showroom moet sluiten. Soortgelijke kritiek kwam van de Amerikaanse handelsgroep Alliance for American Manufacturing en de Amerikaanse senator Marco Rubio, de opsteller van de wet voor het importverbod van producten uit Xinjiang. In een reactie op de opening van de showroom van Tesla verklaarde Rubio dat 'bedrijven zonder nationaliteit de Chinese Communistische Partij helpen om genocide en slavenarbeid in de regio te verdoezelen'.