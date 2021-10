De producent van elektrische wagens Tesla is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot het betalen van 137 miljoen dollar (meer dan 118 miljoen euro) aan een voormalige werknemer omdat het niet optrad tegen feiten van racisme.

De zwarte man, Owen Diaz, was in 2015 via een interimkantoor tewerkgesteld in de Tesla-fabriek in Fremont in Californië. Volgens een federale rechter kreeg hij daar te maken met een vijandige racistische werkomgeving.

Het gaat wellicht om het hoogste bedrag ooit dat is toegekend wegens racisme in een werkomgeving.

Volgens de advocaten van Diaz was het "n-woord" prominent aanwezig op de werkvloer. Diaz zelf getuigde over de slapeloze nachten waar hij onder leed.

Diaz krijgt 6,9 miljoen dollar toegekend wegens geleden emotionele schade, en 130 miljoen dollar strafrechtelijke schadevergoeding. In mei diende Tesla ook al eens een miljoen dollar te betalen in een gelijkaardige zaak.

In een reactie zegt de automaker dat het 'Tesla van vandaag niet meer het Tesla van 2015 en 2016 is'.

De zwarte man, Owen Diaz, was in 2015 via een interimkantoor tewerkgesteld in de Tesla-fabriek in Fremont in Californië. Volgens een federale rechter kreeg hij daar te maken met een vijandige racistische werkomgeving. Het gaat wellicht om het hoogste bedrag ooit dat is toegekend wegens racisme in een werkomgeving. Volgens de advocaten van Diaz was het "n-woord" prominent aanwezig op de werkvloer. Diaz zelf getuigde over de slapeloze nachten waar hij onder leed. Diaz krijgt 6,9 miljoen dollar toegekend wegens geleden emotionele schade, en 130 miljoen dollar strafrechtelijke schadevergoeding. In mei diende Tesla ook al eens een miljoen dollar te betalen in een gelijkaardige zaak. In een reactie zegt de automaker dat het 'Tesla van vandaag niet meer het Tesla van 2015 en 2016 is'.