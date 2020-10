Autofabrikant Tesla heeft voor de vijfde keer op rij een kwartaal afgesloten met winst. De producent van elektrische auto's zette in de drie maanden tot en met september een winst van 331 miljoen dollar in de boeken. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar een half miljoen auto's af te leveren.

Met zijn kwartaalresultaat wist het bedrijf van topman Elon Musk de verwachtingen van analisten te overtreffen. Dat deed Tesla ook met zijn omzet van bijna 8,8 miljard dollar, terwijl een jaar eerder 6,3 miljard dollar werd opgehaald. Tesla sprak eerder de verwachting uit dit jaar 30 tot 40 procent meer auto's af te leveren dan in 2019. Daarmee zou het bedrijf voor het eerst mogelijk meer dan 500.000 modellen verschepen.

Door de impact van de coronacrisis matigde Tesla eerder zijn toon. In de laatste maanden van het jaar moet Tesla nog zeker 181.000 auto's afleveren om zijn doel te halen. Dat zou op kwartaalbasis een toename met 30 procent betekenen. Tesla benadrukt nu dat het halen van het doel de jongste tijd wat moeilijker is geworden.

Tesla verdient een pak geld met de verkoop van emissierechten aan sectorgenoten die nog niet aan de uitstootnormen voldoen in Europa en Californië. Maar beleggers zouden graag weten of het bedrijf met het maken en verkopen van zijn auto's ook winstgevend kan zijn.

