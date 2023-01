De Amerikaanse autoproducent Tesla heeft tijdens het vierde kwartaal een recordwinst geboekt, maar ook de jaarcijfers van 2022 breken records. Al langer heersen groeiende twijfels over een eventuele tanende vraag naar de elektrische wagens van Tesla, maar het bedrijf van Elon Musk zegt nu voorbereid te zijn op dergelijke 'onzekerheden op korte termijn'.

Tesla zag de inkomsten in het vierde kwartaal met 37 procent stijgen tot 24,3 miljard dollar. De nettowinst steeg met 59 procent tot 3,7 miljard dollar, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Maar ook op jaarbasis verdiende de elektrische wagenbouwer in 2022 meer dan in eender welk eerder boekjaar, ondanks de inflatie en bevoorradingsproblemen waarmee de producent kampte. Zo ging de winst op jaarbasis met 128 procent omhoog tot 12,6 miljard dollar, meldde Tesla woensdag na sluiting van de markten. De inkomsten stegen met 51 procent tot 81,5 miljard dollar. Bovendien is Musk van plan om de productie in 2023 'zo snel mogelijk' op te drijven. Eerder kondigde Tesla nog een investering van 3,6 miljard dollar aan in een megafabriek in de Amerikaanse staat Nevada.