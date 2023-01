Tesla heeft een recordjaar achter de rug, maar staat een onder meer door de stijgende rentevoeten voor een onzeker 2023. Het bedrijf van Elon Musk geeft sinds enkele maanden forse kortingen. Marktkenners blijven speculeren over de strategie achter dat offensief.

Kortingen tot 15 procent per wagen. De berichten over dalende prijzen bij Tesla blijven aanzwellen. Het meest verkochte model, de Tesla Model 3, heeft normaal een startprijs van net geen 45.000 euro. Het bedrijf meldt die kortingen zelf in zijn jongste bericht over de resultaten in het boekjaar 2022. De gemiddelde verkoopprijs per wagen daalt al jaren. Tussen 2017 en 2022 daalde die met de helft. "Als wij een producent willen worden die miljoenen wagens verkoopt, moet dat kunnen tegen een schappelijke prijs", stelt de Amerikaanse producent van elektrische wagens. Maar opmerkelijk: in 2022 is de gemiddelde verkoopprijs gestegen. Tesla kon meer duurdere modellen verkopen, bovendien in landen waar het meer geld voor zijn wagens krijgt.Tegelijk bleef de winst die Tesla uit die goedkopere wagens haalt, steevast klimmen. Vooral vier factoren verklaren die winstgroei. Goedkopere modellen betekent goedkoper produceren. Dat Tesla vandaag wereldwijd fabrieken heeft, doet de kosten ook dalen. Het bedrijf blijft besparen én er zijn de schaaleffecten door de toenemende productie, bijvoorbeeld in de aankoop van producten, zoals staal.Voorlopig lijkt het niet dat de motor gaat sputteren bij Tesla. 2022 werd het beste jaar ooit voor het bedrijf, met een verkoop van ruim 1,3 miljoen wagens en een aanzwellende winst. Het aandeel werd daarvoor donderdag beloond met een koerssprong van bijna 11 procent, naar ruim 160 dollar per aandeel. Al is de koers nog ver verwijderd van de piek van begin november 2021, toen het aandeel net geen 410 dollar noteerde. Ondanks de koersval blijft de beurswaarde van Tesla hoger dan die van BMW, Daimler en Volkswagen sámen. De beurswaarde van ruim 500 miljard dollar bedraagt bijna 40 keer de nettowinst van 2022.Lees verder onder de tabelTesla verwacht dat er voorlopig geen einde komt aan de groei. Begin 2021 liet Tesla weten dat het de volgende jaren jaarlijks met de helft in volumeverkoop wil groeien. Als we die lijn extrapoleren, zou Tesla al eind 2027 aan 9 miljoen wagens komen. De twee wereldwijde marktleiders, Toyota en Volkswagen Groep, haalden in het boekjaar 2022 een volumeverkoop van ruim 8 miljoen wagens.Toch blijft Tesla wat vaag met zijn doelstelling. Het kan zijn dat die stijging met de helft het ene jaar wel en het andere jaar niet wordt gehaald. Initieel was voor 2022 bijvoorbeeld een volumeverkoop van 1,5 miljoen wagens vooropgesteld. Het cijfer klokte af op 1,3 miljoen. Tesla zet evenmin duidelijke winstdoelstellingen voorop. Het gaat er wel van uit dat zijn winstmarges "bij de hoogste van de auto-industrie" zullen zijn.De huidige fabrieken van Tesla komen alvast onder stoom. In Europa wordt in de buurt van Berlijn geproduceerd. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel werft Tesla er 200 tot 300 werknemers per week aan. Wereldwijd zou het bedrijf 7.500 mensen zoeken. Vandaag zijn er vijf Tesla-fabrieken. Zij bouwen vooral de types Model 3 en Model Y, een SUV-wagen. Californië heeft twee fabrieken, waar 650.000 wagens per jaar van de band kunnen rollen. Sjanghai levert de grootste fabriek met een maximale capaciteit van ruim 750.000 wagens. Berlijn en nog een fabriek in Texas zijn de kleinste fabrieken, met een productiecapaciteit van ruim 250.000 wagens per jaar.Voor dit jaar is Tesla wat op zijn hoede. Op lange termijn zou het bedrijf zijn groei kunnen voortzetten, maar op korte termijn lijkt alles wat onzeker. De onderneming benadrukt bijvoorbeeld de eventuele impact van de stijgende rentevoeten. Het productiecijfer dat ze voor 2023 naar voren schuift, bedraagt 1,8 miljoen wagens.Zullen die ook echt worden verkocht? Tesla kwam de voorbije weken vaak in het nieuws omdat het wereldwijd kortingen lanceert. Raken de nieuwe geproduceerde wagens dan niet verkocht? Volgens het persbericht met de jaarresultaten klom het aantal dagen dat nieuwe wagens in voorraad bleven staan van vier dagen in het eerste kwartaal van 2022 naar dertien dagen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Maar ook in vroegere jaren waren er al verschuivingen. Kenners speculeren nog volop over de strategie achter die kortingen.Wolfgang Riepl