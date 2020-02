Volgens Telenet-CEO John Porter en DPG Media-CEO Kris Vervaet zal de volledige Vlaamse media baat hebben bij het nieuwe 'Vlaamse Netflix'.

De overeenkomst over de joint venture tussen Telenet en DPG Media werd woensdagmorgen beklonken. 'We staan voor een nieuw tijdperk voor de Vlaamse media', aldus Telenet-topman Porter. 'Dit is de grootste stap sinds de introductie van de digitale televisie', luidt het.

Volgens Telenet-topman John Porter en DPG Media-topman Kris Vervaet werden er over het nieuwe streamingplatform overigens al 'positieve' gesprekken gevoerd met de openbare omroep VRT. 'Niet alleen de partners en de consumenten gaan hiervan profiteren, maar de hele mediasector zal er baat bij hebben', zegt Porter.

De Telenet-topman wil met het nieuwe streamingplatform de concurrentiestrijd aanbinden met giganten als Netflix en Amazon Prime. 'We gaan internationale content aanbieden, maar met Vlaamse content als speerpunt', verduidelijkt DPG-topman Kris Vervaet. 'We concurreren met de internationale streamingdiensten, maar hebben het voordeel dat er in Vlaanderen een ongelooflijk loyaal kijkerspubliek is', voegt Porter toe.

Een precieze abonnementsprijs werd nog niet vastgelegd, maar er wordt rekening gehouden met een basis- en 'premium'-abonnement met extra aanbod. 'Een beetje vergelijkbaar met de formules Play en Play More op dit moment', zegt Jeroen Bronselaer, marketingdirecteur bij Telenet.

Voor het nieuwe streamingplatform van start kan gaan, moet het nog groen licht krijgen van de Mededingingsautoriteit. 'Maar we zijn klaar om van start te gaan', zegt Vervaet. Op dit moment kijken de partners naar een lancering in het najaar.

