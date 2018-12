Telenet kondigt dividend aan in komende jaren

In zijn driejarenplan gaat Telenet voor 'een aantrekkelijk en houdbaar niveau van aandeelhoudersvergoedingen'. Concreet wil het bedrijf 50 tot 70 procent van de vrije kasstroom van het vorige jaar in de vorm van dividenden uitkeren.

De aandeelhoudersvergoedingen gelden in een scenario 'zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van de activiteiten van Telenet of van de regulatoire omgeving'. Tot voor kort zei Telenet geen dividend te betalen net omdat het voorrang wilde geven aan eventuele overnames.

Voorts valt op dat Telenet zijn IT-infrastructuur en bedrijfsmodel gaat vereenvoudigen. Dat moet tegen 2021 kostenbesparingen van 15 procent opleveren in IT en in de residentiële klantenactiviteiten. Die besparing wil het bedrijf gedeeltelijk herinvesteren in 2020 en 2021.