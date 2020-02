Telenet kiest de vlucht vooruit met een Vlaams Netflix.

Telenet wil snel samenwerken met VTM-eigenaar DPG Media voor een volwaardige Vlaamse concurrent voor Netflix. Dat lijkt in te gaan tegen de eigen belangen, maar Telenet kan er op de lange termijn veel vruchten van plukken. Het zet concurrent Proximus extra onder druk en het versterkt de positie van Telenet tegenover HBO, de leverancier van onder meer de populaire serie Game of Thrones.

Dat DPG Media vragende partij is voor een nieuwe streamingdienst is logisch. VTM en zijn andere Vlaamse commerciële zenders lijden onder de terugval van klassieke tv-reclame. Adverteerders verkiezen steeds meer onlinevideoreclame op Facebook of YouTube. De eigen streamingdienst met advertenties, VTM GO, groeit, maar moet nog meer mensen bereiken. De informatie die het heeft over Vlaamse kijkers is ook niet zo onderscheidend van wat Facebook en co via hun apps en sites kunnen vergaren. Op zeer gericht adverteren heeft het dus ook geen monopolie. Een nieuwe, betalende streamingdienst moet die wegvallende advertentie-inkomsten compenseren.

Maar voor Telenet is het op het eerste gezicht minder logisch. Telenet heeft on-demand-video via de kabel en via mobiele apps, het Play More-pakket. Telenet heeft dus al een betalende streamingdienst met 431.000 klanten. De kabeloperator hield daarom eerst nadrukkelijk boot af, maar stapt nu toch mee. Het lijkt erop dat Telenet in één klap verschillende problemen wil oplossen. De nieuwe streamingdienst wordt in het Play More-pakket geïntegreerd en daarmee versterkt het zijn aanbod tegenover de streamingdiensten Netflix en Disney+ (dit najaar in België), maar vooral tegenover Proximus, zijn grote concurrent op de telecommarkt. Het heeft een extra middel om klanten voor digitale tv en internet beter aan zich te binden of te lokken.

Investeringen drukken

Telenet spendeert al veel meer aan films en tv-producties dan vroeger. Dat komt door de overname van SBS (Vier en Vijf), de uitzendrechten voor het voetbal en andere grote sporten en de uitbreiding van het aanbod populaire films en series voor Play More. Dat is deels de verklaring waarom de winstgevendheid van Telenet onder druk staat. Door samen te werken met DPG kan het de investeringen in nieuwe en dure fictiereeksen drukken via coproducties. Het kan ook twee keer langs de kassa passeren met de reeksen die voor Vier en Vijf worden gemaakt. Een fictiereeks zoals De Dag werd eerst aangeboden via het betaalpakket van Telenet en daarna uitgezonden op Vier. De nieuwe streamingdienst kan ook door niet-Telenet-klanten worden gebruikt en kan daardoor een groter bereik hebben.

Telenet kiest de vlucht vooruit met een Vlaams Netflix.

En dan is er nog het grote risico dat Telenet op dit moment wel zeer afhankelijk is van HBO. De Amerikaanse betaalzender heeft een zeer waardevolle bibliotheek met heel populaire series, met Game of Thrones en Sex And The City als uitschieters. HBO is sinds 2018 een onderdeel van de telecomgigant AT&T en experimenteert met een aparte streamingdienst, HBO Max. Voorlopig zijn er geen plannen om dat in te voeren in Europa. Maar er is zeker het risico dat HBO hier van leverancier naar concurrent evolueert. Het zeer grote succes van Disney+ toont aan dat een producent met een sterk merk rechtstreeks naar de kijker kan stappen. Als Telenet samen met VTM en co een zeer sterke betalende streamingdienst opbouwt, wordt het moeilijker voor HBO op eigen kracht door te breken en blijft de Amerikaanse betaalzender beter bij zijn exclusieve deal met Telenet.

Wat met de VRT?

Ook zeer opvallend, Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) waren er als de kippen bij om de samenwerking tussen Telenet en DPG te loven. Het is duidelijk dat de druk op de openbare omroep VRT hoog zal blijven om ook mee te stappen. Dat is politiek explosieve materie. De producties van de VRT worden eigenlijk al betaald door de kijker, via de belastingen. Burgers nog een tweede keer laten betalen via de streamingdienst, ligt zeer gevoelig.

Het zou op deze manier worden verkocht aan de kijker: de VRT zal in een eerste fase misschien enkel zijn rijke archief (denk aan F.C. De Kampioenen) ter beschikking stellen op dat nieuwe platform. De VRT heeft altijd zijn archief gecommercialiseerd via de verkoop van dvd's. De VRT-catalogus naar een betalende streamingdienst brengen, is in dat opzicht niet zo'n heel grote stap.

Dat DPG Media vragende partij is voor een nieuwe streamingdienst is logisch. VTM en zijn andere Vlaamse commerciële zenders lijden onder de terugval van klassieke tv-reclame. Adverteerders verkiezen steeds meer onlinevideoreclame op Facebook of YouTube. De eigen streamingdienst met advertenties, VTM GO, groeit, maar moet nog meer mensen bereiken. De informatie die het heeft over Vlaamse kijkers is ook niet zo onderscheidend van wat Facebook en co via hun apps en sites kunnen vergaren. Op zeer gericht adverteren heeft het dus ook geen monopolie. Een nieuwe, betalende streamingdienst moet die wegvallende advertentie-inkomsten compenseren. Maar voor Telenet is het op het eerste gezicht minder logisch. Telenet heeft on-demand-video via de kabel en via mobiele apps, het Play More-pakket. Telenet heeft dus al een betalende streamingdienst met 431.000 klanten. De kabeloperator hield daarom eerst nadrukkelijk boot af, maar stapt nu toch mee. Het lijkt erop dat Telenet in één klap verschillende problemen wil oplossen. De nieuwe streamingdienst wordt in het Play More-pakket geïntegreerd en daarmee versterkt het zijn aanbod tegenover de streamingdiensten Netflix en Disney+ (dit najaar in België), maar vooral tegenover Proximus, zijn grote concurrent op de telecommarkt. Het heeft een extra middel om klanten voor digitale tv en internet beter aan zich te binden of te lokken. Telenet spendeert al veel meer aan films en tv-producties dan vroeger. Dat komt door de overname van SBS (Vier en Vijf), de uitzendrechten voor het voetbal en andere grote sporten en de uitbreiding van het aanbod populaire films en series voor Play More. Dat is deels de verklaring waarom de winstgevendheid van Telenet onder druk staat. Door samen te werken met DPG kan het de investeringen in nieuwe en dure fictiereeksen drukken via coproducties. Het kan ook twee keer langs de kassa passeren met de reeksen die voor Vier en Vijf worden gemaakt. Een fictiereeks zoals De Dag werd eerst aangeboden via het betaalpakket van Telenet en daarna uitgezonden op Vier. De nieuwe streamingdienst kan ook door niet-Telenet-klanten worden gebruikt en kan daardoor een groter bereik hebben.En dan is er nog het grote risico dat Telenet op dit moment wel zeer afhankelijk is van HBO. De Amerikaanse betaalzender heeft een zeer waardevolle bibliotheek met heel populaire series, met Game of Thrones en Sex And The City als uitschieters. HBO is sinds 2018 een onderdeel van de telecomgigant AT&T en experimenteert met een aparte streamingdienst, HBO Max. Voorlopig zijn er geen plannen om dat in te voeren in Europa. Maar er is zeker het risico dat HBO hier van leverancier naar concurrent evolueert. Het zeer grote succes van Disney+ toont aan dat een producent met een sterk merk rechtstreeks naar de kijker kan stappen. Als Telenet samen met VTM en co een zeer sterke betalende streamingdienst opbouwt, wordt het moeilijker voor HBO op eigen kracht door te breken en blijft de Amerikaanse betaalzender beter bij zijn exclusieve deal met Telenet.Ook zeer opvallend, Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) waren er als de kippen bij om de samenwerking tussen Telenet en DPG te loven. Het is duidelijk dat de druk op de openbare omroep VRT hoog zal blijven om ook mee te stappen. Dat is politiek explosieve materie. De producties van de VRT worden eigenlijk al betaald door de kijker, via de belastingen. Burgers nog een tweede keer laten betalen via de streamingdienst, ligt zeer gevoelig. Het zou op deze manier worden verkocht aan de kijker: de VRT zal in een eerste fase misschien enkel zijn rijke archief (denk aan F.C. De Kampioenen) ter beschikking stellen op dat nieuwe platform. De VRT heeft altijd zijn archief gecommercialiseerd via de verkoop van dvd's. De VRT-catalogus naar een betalende streamingdienst brengen, is in dat opzicht niet zo'n heel grote stap.