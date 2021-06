De bouwsector is de coronacrisis goed doorgekomen, maar ziet nu toch af. Hij wordt geplaagd door grote tekorten aan materialen en stevige prijsstijgingen.

Dat schrijven La Libre Belgique en De Standaard.

Uit een onderzoek van de Confederatie Bouw, bij 417 van haar leden, blijkt dat heel wat bouwondernemingen zwaar getroffen worden. De problemen zijn zelfs zo groot dat de sector het herstel van de economie na de coropandemie kan missen. Meer dan de helft van de aannemers zou te maken hebben met prijsverhogingen van 15 procent en meer sinds eind vorig jaar, zowat een derde spreekt over prijsstijgingen met 25 procent en meer. Ongeveer 10 procent van de aannemers heeft het over stijgingen van meer dan 50 procent, becijferde de sector­organisatie.

Bevoorrading

Bij lopende contracten ­komen die prijsstijgingen in 63 procent van de gevallen op de nek van de aannemers terecht. De federatie raadt hen aan om te werken met een dagprijs of met herzieningsclausules. 78 procent van de bouwondernemingen heeft momenteel ook bevoorradingsproblemen. De situatie dreigt de winstgevendheid van de bouw­bedrijven te fnuiken, luidt de vrees. Zo is 8 procent van de bouwbedrijven al op zoek moeten gaan naar andere financieringsmiddelen, terwijl zowat 15 procent personeel op tijdelijke werkloosheid heeft moeten plaatsen.

