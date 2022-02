OutSystems is een Portugese pionier in low code-oplossingen die het schrijven van software helpen te automatiseren. Het bedrijf wil de komende jaren meer in België investeren. "Wereldwijd lopen bedrijven allemaal tegen dezelfde muur aan. Ze moeten sneller toepassingen ontwikkelen, maar hun programmeurs zijn overwerkt", zegt CEO Paulo Rosado.

Software wordt gebruikt om de meest uiteenlopende zaken te innoveren en te automatiseren, maar het schrijven van de software zelf is vaak nog zeer ambachtelijk en repetitief werk. In hun zoektocht om niet voortdurend het warm water te moeten uitvinden, zijn al veel oplossingen de revue gepasseerd, waaronder low code-ontwikkelplatforms. Dat is een digitale blokkendoos met stukjes code die sneller in elkaar kunnen worden gepast dan alle code handmatig uit te schrijven. Die manier wint aan populariteit omdat bedrijven moeten almaar sneller digitaliseren, ondanks een tekort aan programmeurs. Een van de pioniers in die branche is het Portugese OutSystems dat in 2001 werd opgericht en ondertussen een omzet van meer dan 100 miljoen dollar zou hebben. Het platform wordt in België intensief gebruikt door onder meer de Christelijke Mutaliteiten.

OutSystems wil zijn organisatie in België verder uitbreiden om klanten en partners verder te ondersteunen, zegt CEO en oprichter Paulo Rosado. "We hebben 57 klanten in België in de meest uiteenlopende sectoren. Het gaat van kmo's tot zeer grote organisaties. Europa is onze thuismarkt en is al redelijk matuur, maar België was nog wat minder ontgonnen. Nu gaat het wel zeer snel en we willen die groei ondersteunen. We investeren in onze eigen afdeling en hebben de voorbije jaren ook ons netwerk aan partners uitgebreid. Zowat alle grote ICT-dienstverleners en consultants hebben specialisten in ons platform. Die kunnen dan ook projecten bij Belgische klanten ondersteunen."

Waarom zouden bedrijven kiezen om met een blokkendoos à la OutSystems te werken? Kunnen ze niet terecht bij de klassieke clouddiensten?

PAULO ROSADO. "Wereldwijd lopen bedrijven allemaal tegen dezelfde muur aan. Ze moeten sneller toepassingen ontwikkelen, maar hun programmeurs zijn overwerkt. De voorbije jaren hebben veel bedrijven de reflex gehad om naar softwareplatformen in de cloud uit te wijken. Maar dat is vaak standaardsoftware die onvoldoende te personaliseren is en niet aan alle noden voldoet. Vaak moeten ze dan toch nog veel energie steken in aparte programma's boven op die clouddiensten. Low code wil dat probleem veel beter oplossen. Je bouwt toepassingen op via een visuele interface (zoals je schema's en organigrammen zou maken, nvdr), maar je kunt wel nog die verschillende blokken finetunen. Het laat veel meer flexibiliteit en personalisatie toe, zonder dat je alles weer handmatig moet programmeren. Low code is ondertussen ook een mature manier om te programmeren en kan zeer complexe toepassingen aan. CM gebruikt ons platform voor hun onlineportaal, dat 4,5 miljoen leden bedient. Het bouwbedrijf Renotec is een kleinere organisatie, maar ook heeft met ons platform zeer bedrijfskritische software kunnen opzetten."

Wordt low code wel zo gemakkelijk door de programmeurs zelf aanvaard, de verregaande automatisering bedreigt hun job?

ROSADO. "Er is een grote achterstand in de uit te voeren ICT-projecten. Vroeger konden bedrijven het zich nog permitteren om gewoon met pen en papier of spreadsheets te werken. Maar nu maakt het je minder competitief. Je bedrijfsprocessen moeten zo veel mogelijk worden gedigitaliseerd en geïntegreerd met bestaande systemen die zo veel mogelijk flexibiliteit toelaten. Ik zie het vooral als een manier om de werklast van programmeurs te verminderen. Het gaat niet alleen om het vermijden van repetitief en saai werk. Zowat overal zijn programmeurs overwerkt, zelfs bij grote organisaties. Wie een team van 50 programmeurs heeft, heeft er eigenlijk 200 nodig."

