Ook de technologiesector begint te hernemen. Terwijl de gemiddelde activiteitsgraad twee weken geleden nog 49,7 procent bedroeg, is die ondertussen weer gestegen naar 52,8 procent. Dat meldt sectorfederatie Agoria.

Volgens Agoria is de stijging te danken aan oplossingen die een aantal bedrijven hebben gevonden om social distancing te respecteren. De organisatie roept bedrijven wel op om aandacht te blijven besteden aan de opvolging van de maatregelen, wegens 'het klassieke fenomeen dat de aandacht voor het respecteren van de genomen maatregelen ook bij de mensen actief in bedrijven verslapt'.

Het activiteitsniveau is binnen de technologische sector momenteel het hoogst bij IT-bedrijven. Daar kan nog 77,3 procent (+2,3 procentpunten tegenover twee weken geleden) van de normale werkzaamheden behouden worden. Daarna volgen de sector van de materialen met 75,6 procent (+2,4 procentpunten) en telecom met 73,3 procent (+13,3 procentpunten).

Voorts verdubbelde de activiteitsgraad in de maakindustrie en in de sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie. 'Die sectoren lagen 14 dagen geleden bijna volledig plat', zegt Agoria. In één sector - die van de bedrijven actief in producten, technieken en diensten voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie - daalde de activiteit, van 60,6 procent naar 51,5 procent.

Het grootste probleem waar technologiebedrijven mee te kampen hebben tijdens de coronacrisis is verstoorde bevoorrading. Bijna twee derde (61,5 procent) van de bedrijven zegt er last van te hebben. 'De problemen bij douane, handel en transport zijn eerder beperkt, maar kunnen voor bepaalde specifieke producten wel belangrijk zijn. Wel stellen bedrijven hogere vrachtprijzen vast voor voornamelijk luchttransport', aldus Agoria.

In vergelijking met twee weken geleden is de tijdelijke werkloosheid in de sector weer gestegen, laat de sectorfederatie voorts nog weten. Ondertussen is 45 procent van de mensen die werken in de technologische industrie, op zijn minst gedeeltelijk tijdelijk werkloos.

